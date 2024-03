Il ritorno di Carlo Maver: "Un vortice di emozioni"

’Solenne’ è il titolo dell’ultimo album di Carlo Maver, quasi un azzardo proiettato sull’immagine di un artista che elude le ribalte patinate e per cui la contaminazione è a monte e tutto è miscelato, l’inedito o il conosciuto rivisitato. "Ma è soprattutto l’armonia degli opposti che inseguo in questo quinto disco personale" – spiega il flautista -bandoneonista cresciuto alla scuola di Saluzzi –. L’appuntamento, per chi vorrà goderne la fragranza, è per domenica alle 19 al Binario 69. Operazione riuscita grazie al contributo di Bologna Città della Musica e del Comune.

Partiamo dal titolo: c’è un ossimoro da spiegare?

"Sì, e lo si fa alleggerendo il significato di "solenne" da agganciare alla parola "solo". Perché appunto di album in solo si tratta, con riferimenti alla ritualità di un messaggio musicale, comunque solenne, in cui confluiscono tre anni di vita, di composizioni, di emozioni, prove e registrazioni".

Passiamo ai dettagli.

"I brani originali sono dieci, più due omaggi a Carlos Gardel e Julio Espinosa, una composizione fatta con Hesam Inanlou, maestro iraniano del kamancheh, un violino verticale; un’altra collaborando con Paolo Fresu (La morte non esiste) seguita al tour Ferlinghetti ispirato al genio della Beat Generation".

L’uscita ufficiale?

"Da oggi è prenotabile sul sito di Visage Music.it, sia in Cd che in vinile. Stessa data per il singolo Volver sulle piattaforme digitali".

Le storie che ne spuntano? "Quelle intrecciate a questi miei anni di vita, dal lockdown ai lutti familiari, con una separazione di mezzo. Un vortice di emozioni che mi ha spinto a cercare una musica densa di stimoli, connessa ai lavori in solo".

Avanti con la mappa geo-culturale dei contributi musicali.

"È un’operazione crossover tra world music, racconti di viaggio, improvvisazioni e ascolto profondo. Con echi di canti gregoriani, atmosfere andine, influenze argentine. Una sofferta rielaborazione personale che vede protagonisti, tra gli altri, Daniele Di Bonaventura, Pasquale Mirra, Giancarlo Bianchetti e Ciavarella, ma anche Achille Succi, Fausto Beccalossi e Stefano De Bonis. Più il flautista Fabio Mina con le sue pennellate di elettronica".

Gli strumenti usati?

"Bandoneon, flauto basso, flauto traverso e moxeno".