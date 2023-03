Il ritorno di Catalano "C’è bisogno di poesia"

di Francesco Moroni

Si può smettere di fumare baciando? La risposta può darla solo il "poeta professionista vivente", come definisce se stesso: Guido Catalano. Dopo sei anni di pausa dall’ultima raccolta di liriche, in cui in realtà ha pubblicato romanzi e libri di fiabe, lo scrittore torinese torna alla carica con quello che ama di più: le poesie. Il volume Smettere di fumare baciando - 107 poesie senza filtro, appena uscito per Rizzoli, fa seguito a Ogni volta che mi baci muore un nazista. "Il tema del bacio, come vede, c’è sempre", scherza lui, che arriva in tour per portare poesia, ironia, verve e le intuizioni che lo caratterizzano direttamente di fronte al suo pubblico. Catalano, questa sera, approda alle 21.30 al Locomotiv club di via Serlio in uno show da tutto esaurito, per insegnare ai bolognesi come eliminare le sigarette a furia di baci e romanticismo, ma non solo.

Catalano, c’è ancora bisogno di poesia?

"C’è sempre stato bisogno e ce n’è ancora. Io la frequento da tempo, il primo libro che ho scritto risale al lontano 2000, ma in questi ultimi anni mi sono reso conto che la situazione della poesia sia migliorata".

Cosa glielo fa pensare?

"Una volta, nelle librerie, le raccolte di poesie erano relegate ai sottoscala, impolverate tra le ragnatele. Ora si sono prese il proprio spazio. Un’altra buona notizia è che sempre più persone fanno poesia, e che sempre più persone non solo comprano i libri, ma vengono a vedere i poeti dal vivo".

A lei piace recitare le poesie dal vivo?

"Adoro soprattutto l’atmosfera del farlo nei luoghi dove solitamente si suona, dove si fanno concerti. Questa volta sul palco sono da solo, ma amo anche questo: la poesia letta ad alta voce ha già una sua musicalità, un suo ritmo".

Di che parla il libro?

"È molto vario, ‘spalmato’ su diversi anni: alcune poesie sono di pochi mesi fa, altre hanno qualche anno. Il tema amoroso, come in altri volumi, la fa da padrone, ma questa volta si parla maggiormente di viaggi, di mezzi di locomozione".

Un effetto della pandemia?

"Direi un po’ una reazione personale, inconscia e inconsapevole, dovuta al blocco totale dei movimenti. Poi si parla di città: Torino, Genova, ovviamente Bologna".

Le città sono poetiche?

"Quasi tutte lo sono. Bologna lo è: qua mi trovo sempre bene, mi diverto e il pubblico è caloroso. Ho tanti amici e la mia fidanzata ci ha vissuto diversi anni".

Il suo è un pubblico giovane? "Per mia fortuna sì (ride, ndr). Pochi giorni fa sono stato a Modena, c’era una ragazzina di 17 anni venuta con mamma e papà. Diciamo che la fascia va da 25 a 37 anni".

Nello spettacolo legge le ultime poesie che ha scritto?

"Ci sono quelle nuove, e anche qualche vecchio cavallo di battaglia".

Come ‘Si può morire di ciliegie’?

"Sì, in effetti quella l’ho inserita… Ho anche creato una rubrica: Smettere di, che prova a spiegare come togliere una brutta abitudine che fa male. Ho chiesto a chi mi segue sui social di mandare testimonianze su cosa vorrebbero smettere di fare, o cosa sono già riusciti a mettere da parte. E’ interessante, soprattutto divertente".