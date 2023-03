Il ritorno di Grillo a Bologna "Città sempre accogliente, le devo veramente molto"

"Un clown pazzo, senza idee. Un assassino maledetto, un delinquente senza cuore". Inizia così, con quello che hanno scritto e detto di lui, lo spettacolo ‘Io sono il peggiore’ di Beppe Grillo, ieri sera al Duse (spettacolo fuori stagione). Il teatro è gremito, "Beppe ti amo" si sente dopo pochi minuti dalla platea. "Bologna riserva sempre un’accoglienza straordinaria – risponde il comico – una città a cui devo molto. E devo dire che tutti i politici che abbiamo mandato a quel paese, cominciando proprio da Bologna, oggi sono al governo. Non so perché io debba essere considerato il peggiore quando ero il migliore". Dopo un lungo periodo di silenzio, Grillo coinvolge tutto e tutti nel monologo, nessuno è escluso. Nemmeno il Carlino Bologna e proietta la pagina dei necrologi con la sua foto in cima agli annunci funebri. Si passa poi dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo. E anche il pubblico interviene scrivendo su un bigliettino frasi o domande per il comico.

"Parlaci di Di Maio" si legge su uno. "No" risponde secco Beppe Grillo. Immancabile il riferimento al governo: "C’è stato un furto delle parole. Fratelli d’Italia era un inno e ne hanno fatto un partito. Ogni volta che canto il mio inno mi viene in mente il trio Giorgia Meloni, l’omone (Guido Crosetto, ndr) e Ignazio La Russa. Mario Draghi – aggiunge – se n’è andato perché voleva essere nominato presidente della Repubblica. Invece ci ritroviamo Mattarella che applaude Roberto Benigni al festival di Sanremo perché elogia la Costituzione. Ma l’avete letta la Costituzione? È un’opera incompiuta composta da periodi di 19 parole. Andrebbe previsto un meccanismo come la sfiducia costruttiva per impedire a un personaggio come Matteo Renzi, che ha il 2 per cento di consensi, di far cadere il governo".

E poi si chiede in modo retorico: "Perché sono così perfido? Ho avuto 150 processi, ho dovuto pagare un milione in dieci anni di penale. Tutta la gente che è andata via dal movimento mi ha denunciato. Io invece non ho mai denunciato nessuno e mai lo farò". "Mi sento un ’cristo’ di serie B", conclude.

E indossa una corona, non di spine come Gesù, ma di spinotti. "Chi può essere il trait d’union tra Adamo e Dio?", domanda. Alla sue spalle intanto tra le dita che stanno per congiungersi nel affresco di Michelangelo ‘La creazione di Adamo’ si vede sullo schermo una piccola immagine del comico. La risposta per lui è semplice: Beppe Grillo.

Amalia Apicella