Il ritorno di Mineral Show. Fossili e pietre in mostra

"La manifestazione Mineral Show all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno – esordisce presentandola Medardo Montaguti, vicepresidente di Confcommercio Ascom Bologna – rappresenta un mondo di scoperte ed è il fiore all’occhiello di Bologna e di tutta Italia". Oggi, domani e domenica – dalle 9 alle 19 – sarà un weekend all’insegna della cultura e del divertimento esteso a grandi e piccini, perché Mineral Show, negli anni, si è fatta conoscere come una manifestazione interessante e sempre densa di novità. In questa edizione presenta, infatti, uno scheletro di dinosauro marino vero, non in plastilina, lungo 9m e largo 4m e uno di tartarughe marine.

Una partecipazione recordo per gli espositori selezionati che quest’anno saranno 250, di cui metà stranieri. Mineral show nel 2024 ha contato 9500 presenze, ora se ne prevedono molte di più grazie alle novità inserite nell’evento. Tra cui, per esempio, la presentazione della collezione tematica di Luca Bertelli, composta da esemplari di minerali di altissimo pregio scientifico racchiusi in una pubblicazione che verrà presentata in questa occasione. Assieme a questa, si parlerà di un’altra monografia sui minerali della Val Sissone che presenta nuove scoperte mineralogiche grazie al ritiro dei ghiacciai. Anche le Prealpi Orobiche hanno i loro minerali particolari e questa sarà l’occasione per scoprirli. I meteoriti, si sa, hanno un grande fascino scientifico ed estetico, e il Museo di Firenze ne presenterà una serie di rilevanza internazionale. La calcite è un altro minerale diffusissimo, se poi viene tagliata dalle abili mani del maestro Luigi Mariani, nascono splendide gemme con un ricco caleidoscopio di colori.

Molti stand sono dedicati alle pietre dure, che spesso assomigliano a quelle preziose, come per esempio lo spinello che è simile al rubino e che ha un costo notevolmente più basso.

La parte dedicata ai gioielli e alla bigiotteria è, per le signore, la sezione più affascinante, così come per i bambini lo sono la pesca all’oro o la ricerca di conchiglie e denti di squalo fossili dentro ai vasconi. Divertentissimo sarà inoltre ammirare il T – Rex, cucciolo di dinosauro, giocare e camminare tra il pubblico.