Il ritorno di Ramin Bahrami "Bach come atto politico"

L’Emilia Romagna Festival approda questa sera a Bagnarola di Budrio (ore 21): la Sala Ottagonale nelle Torri dell’Acqua ospiterà il pianista Ramin Bahrami con quelle Variazioni Goldberg di Bach per cui è internazionalmente rinomato. "Amo la vostra meravigliosa regione – ci dice – l’amo in lungo e in largo, particolarmente ora, così provata dalle recenti catastrofi naturali. In passato ho suonato almeno tre o quattro volte nelle città più colpite, e ringrazio il direttore artistico di questo Festival, l’amico flautista Massimo Mercelli, per avermi richiamato ora. È questo un momento buio, per i conflitti internazionali di matrice economica inventati dai politici: all’epoca di Bach la politica era governata da uomini come Federico "il Grande", che componeva, cantava e suonava il flauto; i politici di oggi ci spingono lontani dalla cultura, verso una robotizzazione e digitalizzazione pericolose, che ci fanno perdere le basi umanistiche. Diventa dunque un atto politico suonare la musica di Bach, il manifesto di un’armonia ancora possibile, e in particolare le sue Variazioni Goldberg, summa dell’educazione al contrappunto, alla bellezza della variazione musicale: un apice al cui cospetto ogni interprete si sente estremamente piccolo, ma pure entusiasta. Bach, la Cappella Sistina, la Divina Commedia, Umberto Eco: sono le certezze che dobbiamo dare ai nostri figli". "Ne ho una di 9 anni, Shahin– prosegue– che come tanti ha sofferto l’isolamento della pandemia, in un mondo che sembrava andare verso il baratro, e ora vede omicidi, femminicidi e altri delitti: una tragedia infinita. Ma c’è un rimedio: voglio dire a mia figlia ‘Annégati nella musica di Bach, Mozart, Chopin, annégati nella cultura e non nei social, capaci soltanto di manipolarci e di sottrarci tempo’. Abbiamo bisogno di recuperare la lentezza, di recuperare umanità e cultura, assai meno di quanto abbiamo bisogno della Banca Centrale Europea. Come ci hanno insegnato Abbado e Muti, ascoltando la musica impariamo ad ascoltarci, impariamo a dialogare".

Suonare Bach è dunque un’esperienza spirituale e non solo estetica? "Le Variazioni Goldberg– risponde – sono ogni volta per me la riprova che Dio esiste; in caso contrario un semplice uomo – come pure Bach era – non avrebbe potuto creare tale perfezione assoluta. Sono 85 minuti di un viaggio spirituale che l’interprete fa insieme al pubblico, entrambi abbacinati da quella luce e ricondotti alla fine allo stesso identico punto da cui si era partiti: un cerchio perfetto di umanità, sapienza e bellezza. Di fronte a siffatto mistero, l’unico approccio possibile a Bach è quello suggerito da Einstein: amalo, studialo e resta in silenzio".

Marco Beghelli