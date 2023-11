Il ritorno in un luogo magico

Barberini Mengoli

Del cinema Modernissimo, in questi giorni, si è parlato molto, ed è giusto, perché rappresenta un luogo magico per i bolognesi e non, ed un trionfo per la Cineteca ed il Comune che lo hanno fatto rinascere con un grande rispetto artistico ed estetico. La vetusta struttura è ora ringiovanita con gusto e stile. Questo rinnovamento lo potrà apprezzare soprattutto chi ha più di 40 anni e lo ricorda come era: infatti ora, entrando, si respira l’atmosfera di un tempo. Riavvolgendo il fil rouge della memoria ricordiamo quando la domenica pomeriggio, da bambini, si andava con i genitori al cinema Modernissimo. Si entrava dove oggi c’è un negozio di abbigliamento e, attraverso parecchie scale, si arrivava nella grande sala che, per gli occhi dei piccoli, era enorme. Tra la visione del film, il mangiare brustolini, lupini, rotelle e bastoncini di liquirizia si trascorrevano due ore bellissime con la famiglia, creando uno dei momenti affettivi ed aggregativi più importanti della settimana. Poi la gioventù, i primi amori, i primi baci nel buio del cinema e gli spensierati lunedì gratis a seguito delle feste delle Matricole: quanti ricordi e risate! E il Modernissimo era sempre lì che ci accoglieva a braccia aperte con i suoi fregi liberty, la bella ringhiera e, tra le altre, le pubblicità della birra Ronzani. Anche quando cambiò nome in Arcobaleno, l’atmosfera un po’ retrò rimase intatta e comunque ognuno di noi sentiva, entrando, il profumo dei ricordi. I tempi ora sono cambiati e non so se i giovani di oggi potranno, da grandi, ricordare le stesse emozioni e sensazioni che noi nutriamo adesso pensando al passato. L’attenzione dei ragazzi è ora concentrata sui social, i valori della famiglia e dello stare insieme si sono perduti, ma il Modernissimo è tornato, chissà che non faccia anche i miracoli! L’opportunità è fornita, accogliamola.