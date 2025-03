Il ritorno sul palco di Ralph Moore e l’8 marzo di Stevie Biondi

Vita da club, da stasera a lunedì, che non è solo intrattenimento, ma ennesimo capitolo di sonorità alte, dal pop barocco al rock alternativo e al jazz, per via di ’local heroes’ e di musicisti d’oltreoceano di fama globale. Come nel caso del Maderna/Lettimi Sextet ’Tribute To J.J. Jhonson’ in scena (ore 22) sabato al Camera Jazz & Music Club di vicolo Alemagna: un omaggio al più importante trombonista bebop della storia del jazz. Altra data in vicolo Alemagna lunedì 10 per il ritorno atteso da quarant’anni dai jazzofili bolognesi del sax tenorista Ralph Moore, co-leader con David Kikoski (piano) di un omaggio in quartetto a Roy Haynes. Gli altri sono Essiet Essiet (contrabbasso) e Joris Dudli (batteria).

Hard rock, blues e fusion si spandono stasera al Bravo Caffè (ore 22) con il chitarrista di Ultimo, Manuel Boni, svettante, a sentire Stef Burns, tra i migliori a livello nazionale. Mentre è puro rock alternativo quello che domani nello stesso club esegue Sabina Sciubba, frontwoman della band Brazilian Girls, artista visiva di conio sottile, candidata ai Grammy, in trio con Riccardo Onori. Venerdì un tuffo nel passato del pop melodico per i 40 anni del brano ’L’estate sta finendo’, esecuzione affidata a chi l’ha portata al successo: Johnson Righeira. Vero nome Stefano Righi che insieme a Michael Righeira (Stefano Rota) ha costellato di tormentoni gli Anni 80. Sul palco di Sanremo è stato in coppia con i Coma Cose.

A officiare l’8 marzo dedicato alle ’Donne in jazz’ sabato al Bravo ci pensa in quartetto Stevie Biondi, allevato a soul e jazz tra il padre Stefano e il fratello Mario, da Sinatra a Bruno Mars. A chiudere il cerchio della musica che intriga anche i più disattenti domani in Cantina Bentivoglio profondo jazz con Il quartetto di Ada Flocco. Venerdì palcoscenico affollato da Scenario Ensemble per le bacchette di Michele Corcella. A rendere omaggio alle Donne in jazz domenica ina saranno saranno Sara Zaccarelli (voce) e Aldo Betto (chitarra).

Gian Aldo Traversi