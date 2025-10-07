Il Rizzoli e la chiusura anticipata: "Lo Ior dovrebbe stare sempre aperto"

Un appello per "un confronto aperto e costruttivo con la direzione generale e con i decisori politici regionali, che possa individuare un percorso condiviso che salvaguardi sia le esigenze del servizio sanitario regionale sia il valore scientifico e identitario del Rizzoli". È stato scritto dal professor Alessandro Gasbarrini, direttore dell’Unità operativa di Chirurgia vertebrale del Rizzoli e sottoscritta da tutti gli altri primari.

La chiusura anticipata dell’attività chirurgica programmata allo Ior, dal 12 dicembre al 7 gennaio, sta sollevando problemi e polemiche. Lei cosa ne pensa?

"La questione non è la chiusura di una settimana che non sposta molto nei 27mila pazienti in attesa. È il segnale che è brutto. Secondo il mio parere personale il Rizzoli non deve chiudere né in estate né inverno. Ci sono le ferie, va bene, ma le persone le possono farle quando vogliono e non c’è bisogno che chiuda l’ospedale. Ma non getterei la croce né sulla direzione generale del Rizzoli e nemmeno sulla Regione per una settimana di chiusura in più".

Però lei ha sottolineato che sarebbe meglio che l’Istituto non chiudesse mai.

"Una settimana resta una settimana, ma è anche vero che quando chiudi, i periodi di pre-chiusura a quelli di ripresa, sono sempre un po’ caotici. Nella mia divisione ho molti pazienti oncologici e urgenze. Quello che voglio rilevare è che questa settimana non tocca la nostra unità operativa, ma in questo momento mi piacerebbe rappresentare il Rizzoli affinché quelli che non fanno patologie oncologiche o particolarmente complesse risentano di questa situazione".

L’assessore Fabi, oggi (ieri, ndr) ha ribadito che sette giorni di chiusura in più non fanno la differenza e ribadito che ci sono i giovani che devono imparare iniziando con le cose semplici. Ritorna il punto controverso dell’orto-geriatria.

"I giovani che devono imparare la traumatologia di primo livello girano e vanno al Maggiore e al Sant’Orsola. Anche al Rizzoli si fanno le cose semplici, visto che è una clinica universitaria. Però lo Ior non è tarato per avere pazienti con tante complessità da gestire come succede al Maggiore. Lì c’è tutto: dalle tac all’otorino al geriatria e puoi fare un ecodoppler in urgenza. Qui non siamo in grado di gestire pazienti così complessi e abbiamo 290 letti circa: se le persone restano ricoverate per 20-30 giorni noi dobbiamo fermarci. E quei 27mila in attesa diventeranno molti di più. Noi siamo ortopedici specializzati in patologie anche molto complesse, ma questo è il Rizzoli, è la sua storia".

Pensa che sia in pericolo la mission che ha fatto dello Ior uno dei più grandi ospedali ortopedici al mondo?

"Al Rizzoli c’è un centro di ricerca con tanti ricercatori e studiosi, il laboratorio e professionisti che sanno fare certe cose. Sono stato al Maggiore dal 1996 al 2009, mi sono trovato benissimo, ma sono venuto al Rizzoli perché volevo specializzarmi e avevo il sogno di far camminare il paraplegici e curare i tumori: se questo non si può più fare io non rimango. Poi non importerà a nessuno che io resti".

Non dica che se ne vuole andare.

"Ho ricevuto diverse offerte e potrei anche pensarci. Ma non perché non voglia bene al Rizzoli, non voglia bene a Bologna, ma se l’Istituto non è più adatto a fare certe cose è giusto che le persone si spostino. Noi tutti, ortopedici sia italiani che a livello mondiale, abbiamo il ricordo di questo ospedale dove si scoprivano cure nuove, dove le persone trovavano risposte che altrove non avevano. Non vogliamo che questo scompaia: non siamo i più bravi, facciamo solo cose differenti e cerchiamo di farle nel modo migliore possibile, onorando la storia del Rizzoli e facendo crescere persone che si innamorino di questa materia come noi".