Il Rizzoli storico, cittadini in visita alla meridiana

Il Rizzoli apre le sue storiche porte ai cittadini. In occasione della quarta giornata nazionale degli Ospedali Storici Italiani organizzata da Acosi (Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani), oggi alle 16, lo Io in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Architettura e Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, propone un evento dedicato alla scoperta dell’identità storica e scientifica del complesso di San Michele in Bosco, ex monastero olivetano.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla meridiana a foro gnomonico progettata nel diciottesimo secolo dal padre olivetano Ferdinando Messia de Prado, con la proiezione di un video dedicato che sarà poi visibile accanto alla meridiana stessa. L’evento è a cura della responsabile della Biblioteca del Rizzoli Patrizia Tomba, della professoressa Manuela Incerti del Dipartimento di Architettura e del professor Paolo Lenisa del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara.

L’iniziativa Luce e Tempo al Rizzoli – Storia di scienza, innovazione digitale e accessibilità nell’ex monastero di San Michele in Bosco si inserisce all’interno del progetto di divulgazione scientifica Ferrara delle Scienze - dedicato quest’anno al tema della luce. L’associazione culturale Acosi, che vede il Rizzoli tra i suoi soci, nasce con lo scopo di proteggere, studiare e far conoscere la realtà del patrimonio storico, artistico e culturale degli antichi ospedali italiani.

Diversi gli interventi in programma per spiegare la storia dello storico ospedale. Accesso alla visita è libero e gratuito e l’ingresso si effettuerà dall’Atrio monumentale, sala Vasari.