Il rock folk dei Modena City Ramblers chiude il Festival dell’ocarina

Oggi la chiusura della dodicesima edizione del Festival Internazionale dell’Ocarina è affidata ai Modena City Ramblers (a sinistra), da oltre 30 anni cantastorie moderni e rocker popolari, che mescolano il rock col folk irlandese e celtico, creando il genere del combat folk per raccontare le vicende dell’Italia e del mondo, con particolare attenzione ai temi dei diritti, dell’ambiente e della giustizia sociale. Alle 17 al Teatro Consorziale di Budrio (via Garibaldi, 35) i Modena City Ramblers, nell’80° anniversario della Liberazione portano il progetto Appunti Resistenti, un tour che vede protagoniste le canzoni che nella ultratrentennale carriera la band ha dedicato al tema della lotta di Resistenza e ai valori dell’Antifascismo, oltre che quattro nuovi brani che rappresentano un nuovo capitolo del percorso artistico ispirato a queste tematiche, così legate all’identità dei ’Ramblers’. Non mancano, naturalmente, i cavalli di battaglia che infiammano le platee d’Italia e non solo.