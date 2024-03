Il rogo in camera da letto. Un consulente tecnico nella casa di Stefania: "Verificare gli impianti"

Negli uffici della Squadra mobile, in queste ore, i poliziotti stanno cercando di ricostruire cosa non ha funzionato nell’appartamento di via Bertocchi 55. Qual è stata la causa scatenante dell’incendio che ha distrutto quattro vite, tre delle quali appena affacciate al mondo. La mamma Stefania Alexandra Nistor, di 32 anni. E i suoi tre bambini: la ‘grande’ Giorgia Alejandra, di 6 anni, e i gemellini Giulia Maria e Mattia Stefano, di 2. Nell’indagine aperta per omicidio colposo, coordinata dalla pm Elena Caruso e al momento senza indagati,

il lavoro degli inquirenti punta a chiarire se ci sia stato un malfunzionamento degli impianti, elettrico e del riscaldamento, per delineare eventuali responsabilità nel rogo, scaturito - è la prima ipotesi - da un cortocircuito di una stufetta elettrica.

Per questo, è stata conferita una delega a un consulente tecnico, che dovrà appurare se gli impianti dell’abitazione, dove Stefania viveva in affitto, fossero a norma o avessero avuto dei guasti.

I poliziotti, contestualmente, hanno già ascoltato il papà dei bimbi, George Panaite, i nonni e gli zii, per sapere se Stefania si fosse lamentata con loro di eventuali problemi legati alla gestione della casa. Anche il proprietario dell’appartamento, in questo contesto, è stato ascoltato informalmente. Al momento, nulla sarebbe però emerso da queste audizioni che possa far pensare a qualcosa di diverso da una tragica fatalità.

Stando a quanto spiegato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Calogero Turturici, nell’abitazione di Stefania, da qualche giorno, il riscaldamento (a quanto si apprende centralizzato) non funzionava. Probabilmente per questo, per intiepidire un po’ la camera da letto dove si sarebbe messa a dormire con tutti i bimbi, la giovane mamma avrebbe acceso la stufetta. Chiudendo anche la porta, per non fare uscire il tepore. Quella stanza, quel lettone che aveva ospitato tanti abbracci, è diventata una tomba di fumo e fuoco. George non ci è entrato: i poliziotti gli hanno risparmiato lo strazio. L’uomo, che venerdì notte non ha smesso di piangere, è riuscito solo a raccontare loro e allo psicologo della polizia, intervenuto per supportarlo, l’amore che provava per i suoi bambini. Angeli con gli occhi azzurri come i suoi. Volati in cielo troppo presto.

Nicoletta Tempera