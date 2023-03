Il romanticismo di Ludovica Rana e Maddalena Giacopuzzi

Per la rassegna ’Conoscere la musica’ stasera alle 20,30 in sala Biagi di via Santo Stefano 119, saranno protagoniste Ludovica Rana (violoncello) e Maddalena Giacopuzzi (pianoforte). Entrambe under 30, le due musiciste italiane sono considerate ormai due stelle del concertismo, la cui carriera, pur procedendo in parallelo come soliste, ha però conosciuto una decisa svolta in coppia con la pubblicazione nel 2022 del fortunato Cd ’Affresco Italiano’. Per il ritorno sotto le Due Torri, propongono due capolavori del Romanticismo musicale: la Seconda Sonata per violoncello e pianoforte di Johannes Brahms, in fa maggiore op. 99; e la Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte op. 65 di Fryderyk Chopin, una delle sue ultime composizioni. Si consiglia la prenotazione al 331.8750957.