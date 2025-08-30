Il Rosa Luxemburg cambia pelle. Diventerà un campus formativo

Il Luxemburg diventa un campus formativo e prova a bissare il successo del primo 4+2 sul turismo, avviandone un secondo, da settembre 2026, sui Sistemi informativi aziendali (Sia) previo semaforo verde di Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto. L’Istituto di Istruzione Superiore di via Dalla Volta cambia pelle e si allarga. Con l’obiettivo di tagliare il nastro dei nuovi laboratori, ospitati in un modulo di bioedilizia da dieci aule, in tempi strettissimi: marzo 2026. Una velocità da imputare all’assegno da 750mila euro di fondi Pnrr che il Luxemburg può incassare per essere arrivato primo in Emilia-Romagna nel bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ‘Campus formativi integrati per la filiera tecnologico-professionale’. L’Iis si autofinanzia per ampliare la propria offerta formativa e portare i suoi studenti al successo formativo, individuando nuove strategie per intercettare chi non ha le idee chiare. Nel frattempo il Luxemburg ha avviato l’interlocuzione, per la parte tecnica, con la Città metropolitana (padrone di casa) e con il Comune. Luxemburg primo in regione davanti a Iis Marconi di Piacenza, Iis Magnaghi Solari di Parma e Iis Fermo Corni di Modena che hanno ottenuto, ciascuno, 750mila euro per il loro campus formativo.

La nostra area metropolitana, in graduatoria, annovera (senza fondi) anche l’Iis Alberghetti di Imola (12esimo), l’Iis Scappi di Castel San Pietro (18esimo) e l’Iis Aldini Valeriani (21esimo). Firma in calce al progetto quella della preside Alessandra Canepa; a mettere il tutto nero su bianco è Antonello D’Avino, prof di Economia aziendale e referente del 4+2 da cui il campus prende le mosse. Voluta dal ministro del Mim, Giuseppe Valditara, la riforma del 4+2 incide l’istruzione tecnica-professionale e vede quattro anni di studio curriculare, la maturità e, a scelta, ingresso nel mondo del lavoro o due anni di perfezionamento in un’Its Academy che, nel caso del 4+2 del Luxemburg, è l’Its Turismo e Benessere con sede proprio in via Dalla Volta. Il 4+2 in via Dalla Volta è anche al centro di una rete di 21 partner (Aeroporto di Bologna, Camera di Commercio di Bologna, Federalberghi, Rimini Fiere) che metteranno in cattedra al Luxemburg i loro esperti. Oltre a molteplici interlocutori dell’ambito della formazione professionale. Fondamentale per questo l’ampliamento dove, tra i vari laboratori, ci saranno quelli su comunicazione digitale turistica (Intelligenza artificiale inclusa), marketing territoriale, lingue e turismo. Laboratori che sono al ‘servizio’ del 4+2, ma anche dei tutti gli altri studenti del Luxemburg.