Il ruolo delle imprese: "I figli, la salute e i servizi. Così aiutiamo i lavoratori"

Se "favorire il benessere del lavoratore" è l’obiettivo da raggiungere, il ruolo dell’azienda riveste, in questo senso, un’importanza cruciale. Questo il tema della tavola rotonda che ha dato il via a un vero e proprio dialogo a più voci nell’ambito del convegno ’Dal Welfare al Wellbeing, per tutelare il benessere del lavoratore e della sua famiglia’ che si è svolto ieri nell’auditorium di Illumia. Un dibattito, moderato dal vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini, che ha messo in luce gli aspetti che possano realmente aiutare i dipendenti a lavorare e a vivere meglio.

"Ci sono azioni semplici ma di grande importanza, che noi mettiamo in campo per dare la possibilità di vivere e lavorare in un ambiente sano – spiega Giulia Bernardi, Hr director di Illumia –. Azioni a cui noi guardiamo con grande attenzione, per comunicare i valori di Illumia: anche gli spazi sono stati curati nel dettaglio, per dare vita a un luogo che possa stimolare chi ci lavora. Una logica che abbiamo poi sviluppato con tante iniziative e servizi, come lo smart-working agevolato, il summer camp per i figli, la flessibilità oraria e molto, molto altro ancora. La famiglia, in Illumia, è al primo posto. Abbiamo sempre cercato di venire incontro alle esigenze dei dipendenti, basandoci sull’ascolto delle loro esigenze: da questo sono nati servizi come la lavanderia, il noleggio delle bici elettriche per andare a pranzare in centro, il servizio di consegna pacchi, il buono compleanno e non solo. E grande attenzione è rivolta alle mamme lavoratrici e in gravidanza".

Presente alla tavola rotonda anche Eleonora Santoro, head of innovation & Esg di Rekeep: "Il tema del welfare è molto importante per noi, e rappresenta un grande panorama dentro il quale bisogna addentrarsi con attenzione, ascoltando i bisogni della nostra popolazione aziendale. Cerchiamo di impostare i nostri progetti di welfare tenendo conto di tanti e diversi bisogni, all’interno di ‘KeepCare’ che è costituito da tre dimensioni: KeepCare School, con borse di studio per i figli dei nostri dipendenti, KeepCare Kids, con centri estivi per i figli dei nostri dipendenti, e Keep Care Health con iniziative di prevenzione per la salute. Tante dimensioni diverse, che guardano a rispondere concretamente alle esigenze che i dipendenti ci hanno comunicato".

"Negli anni siamo partiti da un forte ascolto, per svolgere iniziative che possano essere utili, soprattutto nel tema di conciliazione tra vita e lavoro – aggiunge Linda Navelli, Hr learning & welfare specialist di Rekeep –. Il nostro ‘KeepCare Family’, infatti, è pensato anche per chi ha genitori anziani e non autosufficienti, per il supporto psicologico e le attività educative dei figli".

"Nei conti delle aziende queste azioni, questo ’dare’, viene sempre restituito. Come? Ad esempio, in migliori profitti, in un minore sforzo per trattenere i talenti – afferma Chiara Ferrari, Lead Public Affairs di Ipsos –. Questo perché le persone che stanno bene in un’azienda, in cui il clima è migliore, contribuiscono a rendere l’azienda un luogo attraente anche per chi la sta considerando come posto di lavoro".

Giorgia De Cupertinis