Il sabato sera dei favolosi anni ’70 rivive per le strade

Torna la febbre del sabato sera. Domani San Giovanni in Persiceto ospiterà l’11ª edizione di Funkyland. Le vie del centro storico diventeranno per una notte una festosa discoteca a cielo aperto a ritmo di musica anni ‘70: luci, balli, spettacoli, vinyl market, accessori vintage, t-shirt, cibo, stuzzicherie, bevande, parrucche e risate. A partire dalle 19, bar e ristoranti del centro storico e numerosi punti ristoro allestiti per l’occasione proporranno per l’aperitivo, la cena, o semplicemente per uno spuntino di mezzanotte. Dalle 21,15, sul palco in piazza del Popolo, Carlotta Voice Savorelli condurrà la serata e il concerto live della ‘J Bees band’, composta da nove artisti.

A grande richiesta verrà riproposto il concorso a premi per il miglior abbigliamento a tema anni ’70 nelle tre categorie: donna, uomo, bambino, fino ai 12 anni, che si svolgerà a fine concerto (23 – 23,30 circa). I partecipanti al concorso saranno scelti insindacabilmente da apposito staff; al pubblico spetterà il giudizio finale. Saranno poi 8 le postazioni dj per una street dance non stop in corso Italia, via Gramsci, piazza Cavour, piazza Garibaldi e in via Sant’Apollinare nel tratto che si affaccia su piazzetta Betlemme. In occasione dell’evento sarà in funzione una navetta dall’ospedale Santissimo Salvatore che farà la spola con il centro storico. Inoltre è entrata in vigore un’ordinanza della polizia locale che dispone limitazioni al traffico e alla sosta. Info sul sito Internet del Comune.

p. l. t.