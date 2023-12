Il Sabin ricorda Gloria Gandolfi. Un’aula per la prof molto amata

Un’aula per non dimenticare Gloria Gandolfi, professoressa molto amata di Religione del liceo Sabin e comparsa prematuramente nel 2021 a causa di una malattia. Una targa commemorativa con il suo nome è stata scoperta come ricordo concreto della comunità dei suoi studenti e colleghi a una delle docenti che ha fatto la differenza. Per l’occasione, fortemente voluta dalla preside Rossella Fabbri e sostenuta dalla famiglia della docente, colleghi, allievi e amici insieme ai famigliari, si sono riuniti per inaugurare una nuova aula destinata allo Sportello d’Ascolto scolastico di cui Gloria Gandolfi era la referente. Oltre all’insegnamento della sua materia, infatti, la docente si è spesa con passione per creare un supporto all’ascolto attivo e all’aiuto agli studenti nella scuola. L’aula verrà destinata non solo allo sportello, ma ospiterà anche attività musicali e ricreative rivolte agli alunni dell’istituto.