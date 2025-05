Il saccheggio infinito. Recuperate 2.700 opere

Ben 2.731 beni d’arte recuperati, 25 persone denunciate, 31 opere d’arte contraffatte sequestrate. Sono solo una piccola parte dell’attività svolta nel 2024 tra Bologna e l’Emilia-Romagna dal Nucleo per la tutela del patrimonio culturale dei carabinieri, guidato dal capitano Carmelo Carraffa. Risultati che dimostrano il grande lavoro dei militari della specialità dell’Arma, impegnati in un costante monitoraggio del settore, in stretto contatto con le Sovrintendenze, per tutelare l’identità e il patrimonio culturale italiani.

In questo contesto, entrando nel dettaglio, i carabinieri del Tpc hanno svolto 184 servizi di controllo alle aree paesaggistiche e 81 alle aree archeologiche; i controlli nei negozi di antiquariato sono stati 74, mentre quelli a mercati e fiere 145. Fondamentale il lavoro online: sono stati monitorati 1.475 beni in vendita nelle piattaforme di e-commerce o su siti di antiquari e case d’aste, che sono stati confrontati con quelli presenti nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestito dal comando Tpc di Roma. In questo modo sono stati recuperati 428 beni. I furti d’arte, nell’anno passato, hanno subito un leggero calo rispetto al 2023, passando da 34 episodi a 30. Come sempre, nel mirino in particolare luoghi di culto e abitazioni private. In questo ambito sono state denunciate 25 persone, accusate a vario titolo di di furto di beni d’arte, ricettazione di opere d’arte rubate, contraffazione di opere d’arte contemporanea.

Il lavoro in campo archivistico e bibliografico dei militari ha permesso di recuperare poi 2.495 beni librari e documenti, poi restituiti agli enti di appartenenza. Di particolare importanza anche la lotta alla contraffazione nell’arte, che ha sottratto al mercato 31 opere false, che se vendute come autentiche avrebbero fruttato 160 milioni di euro. I beni autentici recuperati sono stati invece 2.731, per un valore di 1 milione e 800mila euro. Questo lavoro d’indagine ha permesso, tra l’altro, di far ‘tornare a casa’ ‘La visitazione della Madonna a Sant’Elisabetta’ e la ‘Salita di Cristo al Calvario, rubate nel 1982 dalla chiesa di San Paolo di Fiastra a San Severino Marche e trovate in vendita in una casa d’aste bolognese; il ‘San Giovanni Evangelista’ del pittore bolognese del XVII secolo Girolamo Negri, rubata nella notte del 29 novembre del 1975 dal Santuario di Santa Maria del Baraccano; e la ‘Madonna con Bambino e San Giovannino’, noto con il nome di ‘Madonna del Melograno’, attribuita a Pier Francesco Fiorentino (1444–1499), sottratta dalla pinacoteca civica di Gubbio nella notte tra il 18 e il 19 marzo 1979. L’opera, di eccezionale rilevanza storica e artistica era stata trovata a Imola, nelle disponibilità di una persona che la custodiva in buona fede.

Nicoletta Tempera