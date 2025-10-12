Il ’salario minimo’ negli appalti del Comune

"Un’azione concreta per garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali e favorire la dignità delle retribuzioni". Così il Comune di Zola Predosa si schiera in prima linea per contrastare la piaga del lavoro povero, con strumenti pensati per valorizzare e garantire la qualità dell’occupazione. Una delibera approvata dalla giunta comunale prevede l’introduzione di un sistema di premialità per le gare d’appalto e le concessioni pubbliche: le imprese che parteciperanno ai bandi comunali e garantiranno ai propri dipendenti una paga oraria minima di 9 euro lordi otterranno, infatti, un punteggio più alto nella valutazione delle offerte.

"Ci siamo rimboccati le maniche con determinazione, studiando nel dettaglio come poter concretizzare un impegno già previsto nel mio programma elettorale – spiega il sindaco Davide Dall’Omo –. Con questa misura vogliamo inviare un segnale chiaro a chi si candida per lavorare con l’amministrazione: un messaggio che punti su qualità e dignità". Un concreto passo in avanti, nella speranza che possa essere compiuto anche altrove. "La necessità è quella di una legge nazionale, ma intanto l’auspicio è che questa delibera possa ispirare anche altri Comuni. Alcuni mi hanno già contattato e questo è un buon segno – prosegue il primo cittadino – perché significa che anche dal basso possono nascere messaggi forti e condivisi. Serve coraggio per fare il primo passo, ma l’impegno è fondamentale, perché la dignità del lavoro passa anche attraverso la sua retribuzione". Allo stesso tempo, il provvedimento ribadisce l’obbligo di rispettare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in tutti gli appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi, indipendentemente dal loro valore economico.

"Il lavoro deve tornare a essere sinonimo di dignità, giusta retribuzione e riconoscimento del valore umano e professionale di chi ogni giorno contribuisce al buon funzionamento della nostra comunità – sottolinea Lorenzo Cocchi, vicesindaco con delega al lavoro –. Gli enti locali hanno il dovere e la responsabilità di dare il buon esempio, adottando criteri che premino la qualità, la sicurezza e il rispetto delle persone impegnate negli appalti pubblici". Con la delibera, l’amministrazione stabilisce inoltre di organizzare periodicamente incontri e tavoli tematici con le associazioni sindacali e datoriali per verificare il rispetto dei Ccnl negli appalti comunali, favorire la continuità occupazionale in caso di cambio di appalto, valutare la stipula di protocolli d’intesa per rafforzare le tutele del cosiddetto lavoro povero e contrastare il ribasso del costo del lavoro.

Giorgia De Cupertinis