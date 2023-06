Il Salina Beer Festival sostiene le Cucine Popolari di Morgantini

Il Salina Beer Festival, uno dei più attesi eventi culinari e musicali in città, fa il suo ritorno per la terza edizione questo fine settimana. Da oggi a domenica, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un mondo di gusti, suoni e divertimento presso il parco di Villa Salina Malpighi. Organizzato da Crt FiteL Bologna, in collaborazione con Cucine Popolari Bologna Social Food di Roberto Morgantini e con il patrocinio del Comune di Castel Maggiore, il festival avrà come obiettivo principale sostenere le Cucine Popolari, non solo a Bologna, ma anche a Cesena, colpita duramente dalla recentissima alluvione. La giornata clou della festa sarà la domenica, con una celebrazione della cultura bolognese e della sua tradizione gastronomica. Alle 17,30 si terrà il Raduno delle Sfogline della Vecchia Scuola Bolognese, guidato dalla maestra Alessandra Spisni. Questo evento sarà un’occasione unica per ammirare la maestria nel preparare la sfoglia.

La serata culminerà con l’anteprima dello spettacolo teatrale molto atteso intitolato "Night and Dino" dedicato al leggendario chansonnier Dino Sarti e all’epoca d’oro dei night club, vedrà Cristiano Cremonini, tenore e scrittore con lo pseudonimo di Cris La Torre, nel ruolo principale. Accanto a lui, gli attori Andrea Cavalieri e Valentina Gaggi con la direzione musicale affidata a Rod Mannara. Durante le altre serate si esibiranno Punti Di Vista Party Band, Rock Bazar Band e Piano Bar Anni ‘60 con Beppe Gardenghi deliziando gli ospiti con un’ampia varietà di generi musicali.

"Credo che questa iniziativa sia pienamente coerente con quello spirito che anima la partecipazione dei cittadini di Castel Maggiore" ha spiegato la sindaca di Belinda Gottardi. Cristiano Cremonini, tenore e scrittore descrive così il suo show di domenica: "Abbiamo pensato di creare un vero e proprio spettacolo teatrale e musicale. Per l’occasione, in puro stile sartiano, eseguirò in prima assoluta alcune parodie in bolognese di grandi successi come Strangers in the Night di F. Sinatra, in dialetto Strécum in the night". Per il programma visitare il sito https:www.comune.castel-maggiore.bo.itservizieventicerca_fase03.aspx?ID=14272

Nicola Maria Servillo