Il Salone nautico ’salpa’ in Fiera: "Un comparto in ottima salute" La nautica italiana registra un fatturato in crescita del 11% nel 2023, contribuendo al 3.38‰ del Pil nazionale. Tuttavia, la carenza di infrastrutture, in particolare posti barca, rappresenta una minaccia per il settore. Lo ha sottolineato il presidente di Afina durante l'apertura del Salone Nautico Internazionale di Bologna, che presenta una vasta gamma di imbarcazioni e servizi fino al 20 ottobre.