Il salotto olistico per il benessere e l’armonia

Barberini Mengoli

Nasce a Bologna il primo salotto olistico. Da un’idea di Paola Rava, operatore olistico certificato Siaf e guida esperta in questo campo, giovedì 9 novembre in via d’Azeglio 71c, dalle 18 alle 20, si inaugurerà un nuovo spazio dedicato al benessere e all’armonia del corpo. Sarà un appuntamento per capire l’olismo, filosofia che considera l’individuo come un insieme di corpo, mente e spirito, promuovendo l’armonia tra questi aspetti per il raggiungimento di un benessere globale. Paola Rava, oltre ai suoi corsi e consulti astrologici, ospiterà nel suo salotto esperti in vari settori, come Mario Nigro, psicologo esperto in bioenergetica, Guido Rossetti, scrittore, Andrea Vitali, medievista storico del simbolismo, e Maurizio D’Antona, psicologo costellatore familiare. Si creerà un salotto di approfondimento e di analisi della mente, dove ognuno potrà interagire con gli altri presenti. A Bologna sono, da tempo, attivi molti salotti, però privati, che hanno la funzione di essere protagonisti in vari settori della cultura. Per la musica c’è il salotto Matteuzzi Foscarini, dove si possono ascoltare musicisti di fama, nonché l’Ensemble Edonné, nato nel 2013, all’insegna dell’originalità per gli strumenti e repertorio. Un altro salotto musicale di richiamo è quello della contessa Claudia Hercolani a Villa Belpoggio, che ospita personaggi importanti nell’ambito musicale, favorendo anche la conversazione sui brani eseguiti. E ancora, di recente formazione, ma già di forte richiamo, è il salotto Casa Museo Renzo Savini, la cui figlia Benedetta ha creato uno spazio dedicato alla cultura letteraria, ad argomenti di attualità, al collezionismo, continuando la passione del padre per tutte le espressioni artistiche sulla linea dei salotti dell’Ottocento bolognese. Altri salotti, ma che ormai non esistono più, perché i titolari sono deceduti, erano quelli di Anna Majani dedicato al teatro e di Marino Golinelli aperto alla cultura artistica contemporanea.