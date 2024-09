"Il ’salotto urbano’ di Osteria è stato solo uno spot elettorale"

"Il ‘salotto urbano’ di Osteria Grande si è seccato prim’ancora di vedere la luce". Attacca Lorenzo Brogi, consigliere di Fratelli d’Italia, e lo fa attraverso un’interpellanza che ha come oggetto proprio la riqualificazione del verde nel parcheggio delle Poste della frazione.

Brogi esordisce affermando che due mesi fa, il 7 giugno, "nell’ area antistante le Poste di Osteria Grande, sul lato nord della via Emilia, il Comune ha dato il via alla piantumazione del verde ornamentale. Una scelta già di per se sbagliata – commenta Brogi forte delle sue competenze da perito agrario -, perché piantare alberature in piena ripresa vegetativa, peraltro su terreni argillosi e in un periodo dell’anno con temperature che superano quotidianamente i 30 gradi, significa piantarli in condizioni di assoluta criticità dell’apparato radicale".

Del progetto che vorrebbe l’area "ombreggiata ed attrezzata, come enunciò testualmente l’ ex assessore alle Opere Pubbliche Giuliano Giordani, ad oggi si possono notare solo la nuova asfaltatura, due fioriere in cemento e un portabicilette, anche se quello che più salta all’occhio – si ripete Brogi-, è la piantumazione dei due frassini e un tappeto di erbe officinali alla base, col risultato, dopo neppure due mesi, di una vegetazione totalmente secca, e dei due frassini già bruciati e da sostituire. Come segnalatoci da molti cittadina, infatti, risulta lampante come l’ area sia priva di un impianto di irrigazione, assolutamente necessario per la crescita e l’ attecchimento".

Il consigliere di Fratelli d’Italia ricorda anche che "la piantumazione è avvenuta un giorno prima delle elezioni. Ebbene, se è stato uno spot elettorale, e il dubbio rimane, è uno spot riuscito molto male". Ora, a distanza di due mesi, Lorenzo Brogi nell’interpellanza inoltrata a sindaco e giunta chiede di sapere "se siano a conoscenza della situazione e come si intenda agire di fronte a questo stato di abbandono dell’area, in quali tempi e in quali modalità".