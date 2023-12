Il saluto al ’Prof’ Chierici: "Hai lasciato il segno"

Tanti casalecchiesi ieri mattina hanno voluto portare l’ultimo saluto al ‘Prof’ Pier Luigi Chierici, l’insegnante, il preside, ma soprattutto il cultore della storia e della memoria della cittadina sul Reno, deceduto il 21 dicembre all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Un congedo che si è svolto nella sua amata chiesa di San Martino, dove fu battezzato 84 anni fa, come ha ricordato il parroco don Roberto Macciantelli che ne ha sottolineato le virtù umane e cristiane: "Tutta la comunità locale, cristiana e civile, gli deve molto. Nei tanti ambiti nel quale ha operato ha lasciato un segno positivo, mettendoci sempre passione, con grande amore per ogni aspetto della vita e senza mai nascondere la sua fede sobria, asciutta, con poche storie, come ha mostrato in una delle sue ricerche più recenti:quella dedicata al culto di san Sebastiano. Ha anche tribolato tanto, ma non si è mai arreso ed ora è nel meritato riposo".

In prima fila i famigliari, la moglie Teresa, e il sindaco Bosso, che ha sottolineato la sua veste ufficiale: "Sono qui a testimoniare la riconoscenza di tutta la comunità di Casalecchio, che nei decenni ha apprezzato e imparato da lui tante cose sulla storia che nutre la nostra identità locale, il nostro essere casalecchiesi. In ogni occasione di incontro aveva un suggerimento, un’osservazione, mai banale, sempre garbata e chiara" ha detto Bosso ricordando le tante pubblicazioni del Prof, a partire dalla rubrica, arrivata pochi giorni fa alla puntata numero 98, sulla storia ‘ritrovata’ di Casalecchio. E poi all’appuntamento annuale con il Lunario Casalecchiese, arrivato quest’anno al numero 30. Capace di fondere cultura ‘alta’ e riflessi locali, Chierici lo scorso anno aveva partecipato alla fondazione dell’associazione culturale I Girasoli per il bene comune, puntando proprio sulla necessità di valorizzare la storia, l’ambiente, le radici comuni, come ha ricordato il prof Federico Cinti, in un suo post e nella poesia in forma di acrostico letta dal sindaco. Tanti gli attestati di stima sui social, in particolare degli ex alunni come Laura Capponcelli che scrive al Carlino: "Fu mio professore di storia e filosofia al Copernico. Da lui ho conosciuto Spinoza e la ’monade vevmiginosa’ come lui diceva con la sua ’erre’ arrotata che noi studenti prendevamo in giro; ma da lui ho conosciuto anche il nostro territorio...", mentre Roberto Dei ha raccolto il rammarico di Paolo Rossi, ex studente del Righi: "Gli anni in cui il Prof. Chierici fu preside furono veramente splendidi, la sua gestione illuminata consentì un fiorire di iniziative che resero quegli anni per me e credo per molti altri ragazzi davvero indimenticabili".

Gabriele Mignardi