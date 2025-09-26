Il saluto dei pazienti alla dottoressa Carla

"Grazie dottoressa Carla per la dedizione nella cura degli ammalati e dei loro familiari, per la professionalità, la presenza attenta, capace e umanissima. Grazie per lo spirito di servizio, per avere incarnato e onorato in maniera magistrale la professione di medico". La voce rotta dall’emozione, in mano il foglio con il testo scritto a penna, la signora Silvia ha salutato così qualche giorno fa il pensionamento di Carla Malferrari, medico di Medicina generale, il medico di famiglia, specializzata in pediatria, che per circa 43 anni ha operato a Crespellano.

"Per la nostra comunità la dottoressa Carla è stata un punto di riferimento prezioso, sempre disponibile e attenta ai bisogni dei pazienti. A lei va il ringraziamento di tutta Valsamoggia e i migliori auguri per questo nuovo capitolo della vita", è stato il messaggio pervenuto dalla sindaca Milena Zanna, assente per impegni istituzionali alla festa a sorpresa, organizzata per la dottoressa Malferrari da almeno un centinaio di pazienti, dai colleghi della Medicina di Gruppo Raffaele Del Buono, Salvatore Cognetti, Marco Manca e Damiano Marchi e dalle collaboratrici Sandra Zini ed Erica Nervuti. Coordinatrice per più di 15 anni del Nucleo di medici di base di Valsamoggia, da ultimo Carla Malferrari ha lavorato con la Medicina di Gruppo di via Sarti 4 a Crespellano.

"La sanità è cambiata – confessa – quella che affrontano i medici di oggi è lontana da quella immaginata da noi qualche anno fa. Meno colloquiale, più tecnologica. Meno contatto con il paziente, più impigliata nelle carte". Cosa pensa del progetto di declassamento del pronto soccorso dell’ospedale di Bazzano? "La battaglia intrapresa dai cittadini – risponde la dottoressa Malferrari – è per la tutela di un servizio essenziale sul territorio. Purtroppo, certe scelte politiche spesso non fanno i conti con le esigenze dei pazienti. Lo dico anche da sindacalista che ha partecipato a questa vertenza che ha appassionato i municipi di Valsamoggia e i comuni vicini, anche nel modenese. Il Pronto soccorso deve restare a Bazzano".

Nella sua lunga carriera Carla Malferrari è stata anche il medico di sindaci crespellanesi come Mario Calanca, Luciano Rimondi e Gianni Gamberini. E di Alfredo Parini, l’ultimo sindaco prima della fusione in Valsamoggia? "No, Parini non l’ho avuto tra i miei pazienti – rivela – eravamo amici e con lui sono entrata nella Medicina di Gruppo". Camice già appeso al chiodo? "No – risponde la dottoressa Carla – adesso sto sgomberando lo studio, dopo mi aspetta tanto volontariato. Sempre in ambito sanitario".

Nicodemo Mele