Il saluto del presidente Fabbri:: "Sono stati anni importanti"

Dopo le elezioni amministrative della scorsa settimana anche per l’Unione Comuni Appennino Bolognese si apre un nuovo capitolo con i saluti del presidente uscente Maurizio Fabbri. L’elezione dei nuovi sindaci porterà a un rinnovo, o una riconferma, di molti dei membri della giunta.

"Finiscono questi cinque anni ed è tempo di saluti e di tirare un po’ le somme - dichiara il presidente dell’Unione Maurizio Fabbri -. Al di là dei numeri e dei risultati raggiunti, credo che la testimonianza di un buon lavoro fatto e di un buono stato di salute dell’Unione sia nel clima di serenità e collaborazione che si respira fra i Comuni aderenti. Anni fa– continua l’ex primo cittadino di Castiglione dei Pepoli- sia fra i sindaci, sia nei territori, erano presenti ancora dubbi e criticità, se non ostilità aperte. Oggi la situazione è totalmente diversa: tutti i sindaci sono convintamente sostenitori dell’Unione e anche nei territori non si sentono più nè lamentele nè polemiche, anzi. Direi che l’obiettivo principale che volevamo raggiungere è stato centrato, ossia quello di rendere l’Unione un valore aggiunto, un soggetto strategico per far sentire, a tutti i livelli, voci e aspettative dell’Appennino bolognese. E soprattutto superare una mentalità che ci vede sempre a lamentarci con tutti gli enti superiori e col cappello in mano, per essere invece un territorio credibile, che sa pianificare, progettare e realizzare il suo futuro. Ringrazio tutti i colleghi e tutti i consiglieri dell’Unione, tutti i dipendenti che lavorano con dedizione e passione. Un ringraziamento particolare va al direttore Pieter Jan Messinò, straordinario professionista che in questi anni è diventato un nostro punto di riferimento inestimabile".