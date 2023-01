Il saluto di Lunghi alla Cgil "Nel futuro, senza paura"

Sperimentare, senza aver paura del futuro. Maurizio Lunghi (nella foto), dopo 105 mesi alla guida della Camera del Lavoro di Bologna, ieri è intervenuto al Congresso Cgil al circolo Arci di San Lazzaro con un intervento che è un po’ il bilancio di questi nove anni alla guida del sindacato. Al suo posto dovrebbe arrivare Michele Bulgarelli (la conferma arriverà domani pomeriggio al termine del Congresso), oggi numero uno della Fiom di Bologna, mentre alla guida dei metalmeccanici Cgil pare sia in pole Primo Sacchetti, storico sindacalista della montagna, oggi responsabile organizzativo della Fiom regionale.

Lunghi – che tornerà a tempo pieno nella segreteria regionale della Cgil – ha dedicato parte del suo saluto alla soddisfazione per i risultati raggiunti, le vertenze simbolo come quella della Saga Coffee, l’impegno di Nidil per dare rappresentanza ai precari, le tante mobilitazioni nazionali e locali. Ma ha anche tracciato un’agenda ideale per il futuro, per chi arriverà alla Camera del lavoro. A livello locale sono tante le sfide, a partire dall’aumento delle diseguaglianze e della povertà anche nel nostro territorio. Da qui, ’chiama’ il Comune affinché si porti avanti un confronto sul bilancio 2023-2026 che "deve rappresentare un banco di prova di una serie d’interventi concreti" verso "un nuovo welfare che tenga in conto le emergenze su cui non sempre il governo interviene in modo compiuto e puntuale". Non manca una certa preoccupazione per la sanità pubblica e che possa, invece, vincere un "modello a noi indigesto", proposto da "chi ci governa oggi". Lunghi fa poi un passaggio proprio sull’avvento delle destre in Italia e in Europa che fa il paio con le difficoltà della sinistra Ue. Per questo – insiste Lunghi – a fronte di "una manovra regressiva" licenziata dal governo Meloni, c’è il rischio "di un arretramento che porti al rilancio di una politica di forte precarizzazione".

Il segretario generale della Cgil di Bologna passa poi al contesto locale, ricordando il favore del sindacato per le grandi opere, dal tram al Passante, "volano di sviluppo occupazionale" e in grado di migliorare la transitabilità del traffico del Paese", mentre – rilancia – va "migliorato il funzionamento del People Mover".

Infine, tra saluti e ringraziamenti a chi con lui ha fatto questa lunga strada nel sindacato, mette insieme quelle che saranno le sfide del futuro per il sindacato.

Servono "nuove forme di contrattazione più inclusiva", capaci di guardare ai nuovi lavori e alle nuove forme di lavoro, "per afforontare anche i processi riorganizzativi legati all’uso delle nuove tecnologie", spiega Lunghi. La sfida è quella di industria 4.0, dei nuovi profili professionali, del lavoro a distanza o agile, ma – dice il sindacalista Cgil – "toccherà al nuovo gruppo dirigente sviluppare tutte queste considerazioni". Resta, sullo sfondo, un invito che è un po’ un passaggio di testimone: "Non dobbiamo aver paura, sperimentiamo".

ros. carb.