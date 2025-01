Il saluto di Paolo Bordon alla città: "Bologna mi ha insegnato tanto. Un onore lavorare qui con voi"

Bologna, 24 gennaio 2025 – Riceviamo e pubblichiamo il saluto a Bologna del direttore generale dell’Ausl uscente, Paolo Bordon, che andrà a dirigere la sanità ligure.

“Scrivo questo messaggio per un grazie di cuore a tutta la città di Bologna. E’ stato per me un privilegio conoscere da vicino una realtà come quella bolognese: viva, generosa, attenta al prossimo, fattiva, eccellente nel settore sanitario come in quello sociale, ricca in termini di iniziative solidali, capace di aggregare e potenziare un capitale di idee splendido. Sono arrivato a Bologna in un momento di sofferenza nazionale e globale legata alla pandemia. Il mio percorso è stato costellato di tante tappe, sfide, celebrazioni, impegno, fenomeni di grave prova come le alluvioni, ma mai è venuta meno la motivazione che la città ha sempre catalizzato per me.

Negli anni trascorsi qui ho apprezzato innumerevoli forme partecipative esemplari in tanti aspetti della vita di tutti giorni: dalla propensione assoluta all’accoglienza, alla cultura dello sport, dal grande talento nel fare impresa, alla sensibilità verso i principi fondanti dell’essere comunità. Dicendo questo ho in mente tanti volti, tante persone. Bologna va oltre i confini urbani, abbraccia i tanti comuni dell’Appennino, un contesto di valore unico: per specificità e per resilienza. Bologna e i bolognesi, la mia esperienza umana e lavorativa qui resteranno sempre misura di tanto per me.

Italo Calvino ha scritto: "Anche le città credono d’essere opera della mente o del caso, ma né l’una né l’altro bastano a tener su le loro mura. D’una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda". Le città che restano parte di noi sono quelle che ci trasmettono un messaggio, un ideale vero. Nel mio caso si è trattato di una preziosa opportunità di crescita: un insegnamento direi ’dolce’ ricevuto da Bologna su come tutto possa acquisire maggior significato quando lavoriamo, viviamo e pensiamo con una spinta propositiva e ottimista.

Grazie per questi anni, per il lavoro e i valori coltivati insieme e per un modo di guardare al mondo concreto eppure solare che qui ho avuto l’onore di incontrare. Grazie a tutti”.

Paolo Bordon