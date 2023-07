Il saluto di Santovito, il colonnello lascia Bologna: al suo posto Ettore Bramato

Bologna, 20 luglio 2023 – Il colonnello Rodolfo Santovito, comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri dal settembre del 2021, ha salutato Bologna. Per lui l’incarico al comando generale di Roma come capo ufficio personale ufficiali. Il suo posto da lunedì sarà affidato al colonnello Ettore Bramato.

Il saluto alla città di Bologna del colonnello Rodolfo Santovito (foto Schicchi)

Dopo quasi due anni in servizio Santovito lascia la città soddisfatto per quanto fatto, anche grazie al lavoro dei collaboratori e alla collaborazione dei cittadini. “Il mio bilancio personale e professionale è estremamente positivo. Ho avuto la possibilità di lavorare con colleghi straordinari, per competenza e passione. Con i cittadini ho cercato ogni occasione utile di incontro perché la sinergia con loro per noi è fondamentale nel presidio del territorio”.

Il colonnello ricorda le importanti operazioni svolte dall'Arma e il potenziamento della presenza dei carabinieri sul territorio. Il riferimento è, ad esempio, alla costituzione della compagnia carabinieri di Casalecchio di Reno, che sarà portata a breve sul tavolo interforze del ministero dell'Interno e il potenziamento con cinque unità in più della stazione carabinieri del quartiere Navile di Bologna.