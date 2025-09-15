Il Sangiuliano rovina la festa al Galli. Imolese ko sotto gli occhi di Sarti

IMOLESE 0 SANGIULIANO CITY 1

IMOLESE (3-4-3): Salgado; Bellucci, Ricci, Elefante; Barnabà, Manzoni (43’ st Giovannini), Troiano (11’ st Lisi), Agbugui (29’ st Riccardi); Mattiolo, Babbi (19’ st Leveh), Manes (39’ st Capozzi). A disp.: Cipi, Nistor, Dragoi, De Chiara. All. Potepan.

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Libertazzi; Redondi, Tafa, Bernardi (29’ st Tremolada), Ebano; Alboni, Barzago, Sartori (37’ st Izzo); Lupano, Battistini (37’ st Toldo), Centis (33’ st Cazzaniga). A disp.: Chiesa, Morra, Modic, Pisano, Buzzi. All.: Parravicini.

Arbitro: Zantedeschi di Verona.

Reti: 9’pt Centis.

Note: ammoniti Battistini, Libertazzi, Troiano, Manzoni, Agbugui, Parravicini, Lisi.

E’ caduta sabato sera al Galli, dopo appena due giornate, l’imbattibilità in campionato dell’Imolese, sconfitta dai milanesi del Sangiuliano, a cui è bastata una punizione di Centis per sbancare Imola e intascarsi i primi punti esterni della stagione. Rovinato così il debutto interno dei ragazzi di Potepan, che non riescono a dare continuità alla bella prova di Pistoia, protagonisti di un inizio lento e disattento, costato caro, come sottolineato nel post-gara anche dal tecnico argentino. "Credo fosse una gara da pareggio – ha commentato –. Dobbiamo maturare, crescere in fretta e capire che in questa categoria si gioca tantissimo sull’errore, noi ne abbiamo commessi diversi nei primi dieci minuti: al contrario di altre volte, abbiamo impiegato più del dovuto per entrare in partita. La punizione che ha fatto la differenza è nata da una nostra disattenzione e ciò non possiamo permettercelo".

Salgado e Bellucci, loro malgrado, gli attori principali a mettere in scena l’errato disimpegno difensivo da cui nascono fallo, punizione e rete di Centis, dopo soli nove giri di lancette. Ed ecco che, da lì in poi, parte l’inseguimento dei rossoblù, col brivido immediato di incassare il bis, al 13’, quando Lupano impegna Salgado da distanza ravvicinata. Al 27’, il primo squillo dell’Imolese, disinnescato dall’intervento di Libertazzi, mentre prima dell’intervallo anche Manzoni fa sul serio, con un tiro a giro che accarezza la traversa. Equilibrio anche nella ripresa, ma l’occasione più ghiotta per il pari arriva al 93’, quando Riccardi in girata va ad un passo dal gol. Zero gol e zero punti, il tutto, sotto gli occhi anche del giovane imprenditore Riccardo Sarti, futuro papabile nuovo socio di maggioranza.

Giovanni Poggi