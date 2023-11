Il ’Sanremo’ del dialetto con dodici artisti in gara

San Martino regala a Casalecchio il Festival della Canzone Dialettale dal titolo tutto bolognese: "Tin Bota!". L’11 novembre, nel giorno in cui si celebra la festa del santo patrono, nel pieno della sagra che da 29 anni anima le vie principali di Casalecchio, nel teatro comunale Laura Betti si terrà la prima edizione di questo evento che si annuncia di livello regionale, se non nazionale. "Questo festival – rivela Simona Pinelli, assessora alle Culture di Casalecchio – ha conquistato il primo posto assoluto del bando regionale a sostegno della lingua dialettale. E ora questo progetto diventa uno degli elementi trainanti della Sagra di San Martino che da sempre punta a valorizzare tutto il nostro territorio. Con questo festival puntiamo a tenere viva la nostra identità culturale". Organizzato dall’associazione Rumore di Fondo che gestisce la Casa della Musica di Faenza, in collaborazione con il Mei (Meeting etichette indipendenti), con il supporto della Regione e il patrocinio del Comune di Casalecchio, il festival sarà preceduto nel pomeriggio da un convegno nella Casa della Conoscenza sul futuro della canzone dialettale. Vi parteciperanno studiosi, produttori musicali e musicisti come Alberto Bertoni, Fabio Marri, Gianfranco Miro Gori e Gianfranco Borgatti, casalecchiese ed editore storico della musica tradizionale da ballo.

"Alla finalissima del festival. – afferma Giordano Sangiorgi del Mei e condirettore artistico del festival "Tin Bota!" – parteciperanno gli interpreti delle 12 canzoni selezionate sulle 30 che ci sono giunte in un mese. Si tratta di Quinzan con ’Am Sò’, Radici Sonore con ’Kiriki Barababa’, Leandro Pallozzi e i Vecchi Draghi con ’La Gazza’, Silvia Parma e Gabriele Orsi con ’Ai Lov Iu’, Figli dei Fuori con ’Guerdot in Cà’, Marcabru con ’Pizun Vizadour’, Lilith and the Sinnersaints con ’Guerra’, Ceffo con ’La Balee del Cheroche’, Roberto Zanni con ’Trent’Ann’, Taverna de Rodas con ’Al Matrimoni d’Osvaldo’, Claudio Toschi con ’Ninna Nanna per Te’ e il casalecchiese Paolo Buconi con ’Dainter al Fos’". E Franz Campi, direttore artistico del festival "Tin Bota!", aggiunge: "Si tratta di musicisti giovanissimi, sui 30 anni, che provengono da tutte le province della nostra regione, da Piacenza a Rimini. Ci hanno mandato testi bellissimi e con temi, metafore assolutamente straordinari. Tanti i generi musicali scelti: dal folk al rock, dal pop alla canzone d’autore".

Nicodemo Mele