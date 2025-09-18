Il Sant’Orsola del futuro. La cura e l’ambiente: "Obiettivo sostenibilità. Le nostre strategie"

Immaginare il Sant’Orsola del futuro e con esso quello della città di Bologna, dell’Ateneo e, su larga scala, dell’intera Regione. Per farlo i rappresentanti di queste realtà si sono dati appuntamento ieri, proprio al Policlinico, al convegno dal titolo ’Salute, cambiamento climatico e sostenibilità’ dove è stato presentato il piano sostenibilità dell’ospedale.

Un progetto nato dalla volontà di agire sull’impatto ambientale del Policlinico che è a tutti gli effetti una ’città nella città’ con più di 40mila metri quadri di estensione, che ospita 32 padiglioni, per un totale di 1.370 posti letto e quasi seimila professionisti. L’occasione per riflettere su un cambiamento che possa avvenire a cascata anche a livello regionale è stata la tavola rotonda ’Modelli di sviluppo in Emilia-Romagna’ che ha visto dialogare insieme a Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico; Anna Lisa Boni, assessora alle Relazioni internazionali e cooperazione del Comune; Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione e Giovanni Molari, rettore dell’Università di Bologna.

A moderare l’incontro il vicedirettore del il Resto del Carlino, Valerio Baroncini, che ha iniziato ricordando che proprio ieri ricorreva l’inizio di quel percorso che nel giro di due mesi, esattamente un anno fa, avrebbe portato Bologna ad affrontare due alluvioni, segno che il cambiamento climatico è già qui e va affrontato, perché "davvero qualcosa è cambiato". Con il piano, spiega Gibertoni, "stiamo pensando di passare da una dimensione macro, quindi ambiente e popolazione, a una dimensione più vicina a noi che è quella dei luoghi di lavoro e dei singoli individui che andremo a curare. In questo passaggio sta il disegno strategico che la nostra comunità si deve dare su questo tema – precisa –. Perché se è vero che non appartiene a un’azienda ospedaliera il macrotema della popolazione, quindi dei grandi cambiamenti climatici e degli effetti sulle popolazioni, pensiamo alle migrazioni, è anche vero che nella cura quotidiana aver coscienza di questo e interpretare il proprio ruolo nella dimensione educativa e attiva credo che sia necessario diventi un asset di programmazione strategico".

Questo, secondo la direttrice generale, è "il ruolo che un ospedale come il Sant’Orsola deve darsi. E se lo dà in tante dimensioni. Sul tema delle ondate di calore ad esempio: da un lato dobbiamo cercare di non contribuire, ma dall’altro anche prepararci perché non è più qualcosa che può accadere in maniera saltuaria. E lo abbiamo visto – riflette –: lo scorso anno otto settimane interessate dal fenomeno e quest’anno il tempo si è dilatato. Le iniziative che stiamo intraprendendo sono di programmazione, non sono iniziative di gestione della emergenza. Dobbiamo uscire da questa dinamica"

Gibertoni prosegue sottolineando: "Credo che questo sia uno dei ruoli su cui noi possiamo agire come comunità e sul quale in futuro saremo chiamati a rispondere con comportamenti individuali, ma anche di traiettoria come quelli che ci siamo dati per affrontare il tema della salute all’interno del cambiamento climatico".

Cinque i pilastri del piano di sostenibilità del Sant’Orsola. Si parte dall’energia e dai consumi, qui gli obiettivi da raggiungere sono: attuare un miglioramento dell’efficienza energetica del Policlinico valutando anche la fattibilità di una realtà energetica autonoma, la promozione di pratiche green nel settore della mobilità ad esempio o creando nuovi spazi zero emissioni come la Torre Biomedica che presto sorgerà nell’ospedale o interventi sul verde.

La mobilità sostenibile e la telemedicina sono il secondo pilastro e vanno raggiunti tramite la promozione del trasporto pubblico a prezzi agevolati, pratiche di carpooling, uso di biciclette e politiche di smartworking ma anche la creazione di parcheggi con navetta che raggiungano il policlinico. Altro punto fondamentale che favorirà la trasformazione sostenibile dell’ospedale è quello dei rifiuti: in questo campo gli obiettivi sono migliorare la raccolta differenziata, sia in degenza che fuori e ridurre l’uso di tecnologie monouso.

Infine gli ultimi due pilastri sono rappresentati dall’acqua e dal cibo. Il Sant’Orsola installerà distributori di acqua pubblici e si impegnerà nel ridurre l’uso della plastica sia nelle aree amministrative che nei reparti e a ridurre gli sprechi alimentari.

Claudia Balbi