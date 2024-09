Il Sasso si sveglia tardi. Montanaro non basta, addio alla Coppa Italia

FOLLONICA GAVORANO

2

SASSO MARCONI

1

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat, D’Agata, Pino (19’ st D’Este), Zini (14’ st Kernezo), Souare (27’ st Grifoni), Scartoni (31’ st Scartabelli), Kondaj, Tatti (47’ st Cret), Lo Sicco. All.:Masi.

SASSO MARCONI: Celeste, Tarozzi, Montanaro, Geroni (21’ st Pampaloni), Cudini (1’ st Cinquegrana), Marcaletti, Deme (30’ st Lisanti), Galassi, Mancini, Armaroli (35’ st Pelloni), Micheal (21’ st Jassey).All. Pedrelli.

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli.

Reti: 11’ Zini, 28’ Lo Sicco, 44’ st Montanaro.

Note: Recupero: pt 1’, st 4’. Ammoniti: Montanaro, Tarozzi, Marcaletti.

Il Sasso Marconi si sveglia troppo tardi e saluta la Coppa Italia di serie D. La formazione di mister Pedrelli ha perso 2-1 a Gavorrano contro Follonica Gavorrano al termine di una gara condotta dai padroni di casa. La prima conclusione è ad opera di Zini, che al 2’ carica il sinistro dal limite ma spara di poco alto sopra la traversa. Padroni di casa ispirati con Zini che all’11’ trova una bella combinazione con Pino e si libera in area per il tiro. Calcia con il sinistro sul secondo palo e non sbaglia, portando in vantaggio i biancorossoblù, oggi in maglia bianca. Al 22’ la prima azione pericolosa del Sasso Marconi vale la bella parata a terra di Antonini su Deme. Al 28’ arriva il meritato raddoppio: il secondo gol del Follonica Gavorrano è ad opera del capitano Lo Sicco, che raccoglie un pallone servito da Tatti sulla sinistra dopo un’azione insistita e batte Celeste con un bel diagonale. Al 42’ Celeste si deve distendere in tuffo per evitare il tris del Follonica Gavorrano, con Kondaj che trova bene il tempo di testa e angola bene la sfera. Bravo il portiere del Sasso Marconi.

Il Sasso Marconi rientra in campo più propositivo e cerca la conclusione al 3’ della ripresa con Deme, la palla termina alta. Il Follonica Gavorrano continua ad attaccare: al 23’ Tatti serve il neo entrato Kernezo, che impatta di testa ma non trova la porta.

Nella seconda frazione gli uomini di Masi controllano maggiormente il gioco, mentre il Sasso Marconi non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Antonini. Quando la partita sembra in ghiaccio al 44’ il Sasso Marconi accorcia le distanze: Montanaro su azione di calcio d’angolo stacca più alto di tutti e realizza il gol del 2-1.