Il Savena trasloca, c’è il polo di comunità

Non solo la nuova Casa della comunità, ma anche una nuova sede per la biblioteca Ginzburg: ecco cosa sorgerà al posto della sede del quartiere Santo Stefano di Bologna, in via Faenza, secondo il progetto presentato nei giorni scorsi dal sindaco Matteo Lepore e dal direttore generale dell’Ausl, Paolo Bordon, affiancati dalla presidente del quartiere Marzia Benassi e dalla delegata alla Cultura, Elena Di Gioia. L’attuale Centro civico, obsoleto rispetto alle normative antisismiche, di sostenibilità energetica e di accessibilità, sarà demolito per fare spazio a un polo che a Bologna vedrà per la prima volta l’integrazione delle funzioni sanitarie con quelle sociali, culturali ed educative. La scorsa settimana è partito il trasloco degli uffici del Quartiere dall’edificio di via Faenza 4 verso le due nuove sedi: una a Villa Riccitelli in via Faenza 2 e l’altra in via Lombardia 36. Nei primi giorni di maggio partiranno i lavori di demolizione, che dovranno essere terminati entro il 31 luglio. Poi si passerà alla costruzione di due nuovi edifici. Uno conterrà le funzioni socio-sanitarie ed è stata già chiusa la fase di progettazione definitiva da parte dell’Ausl: la Casa della comunità prevede una superficie di 4.400 metri quadri su quattro piani, con una copertura verde che ospiterà un impianto fotovoltaico. Il costo dell’opera è di 10 milioni e 669.454 euro, finanziati per 7,385 milioni con risorse Pnrr, per 1,671 milioni dal ministero dell’Economia e per 1,613 milioni dal Comune (che aggiungerà in seguito due milioni per le finire il terzo piano). I lavori di questo edificio dovranno concludersi entro il 2026.

L’altra struttura, invece, ospiterà la nuova biblioteca Ginzburg. La progettazione sarà realizzata dal Comune con un concorso di progettazione in due fasi, promosso in collaborazione con l’Ordine degli architetti. La nuova biblioteca avrà una superficie di circa 1.500 metri quadri per un costo, a carico di Palazzo D’accursio, pari a 8,2 milioni. L’avvio del concorso sarà anticipato da un percorso di ascolto con il territorio a cura della Fondazione per l’innovazione urbana, che partirà il 9 maggio.

Nicola Maria Servillo