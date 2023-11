Il sax unico di Steve Coleman:: "La musica dà voce all’anima"

Coleman, partiamo dall’inizio: cos’è la musica per lei?

"Un linguaggio universale, che permette di comunicare il mio rapporto con il mondo che mi circonda: gli umani, la natura, l’universo. Per comunicare le mie emozioni, le mie intuizioni e la mia anima insomma". A chiudere la cinquina dei concerti a teatro per il Bologna Jazz Festival è una delle figure contemporanee più affascinanti del panorama. Nato a Chicago, cresciuto professionalmente soprattutto tra i palazzi e i club di New York, Steve Coleman porta il suo sassofono all’Unipol Auditorium domani, alle 21.15. Si esibirà con i Reflex, una delle sue formazioni più dinamiche e di raro ascolto: un trio nel quale lo affiancano Rich Brown al basso elettrico e Sean Rickman alla batteria.

Chicago e New York, quindi: che differenze presentano e che influenza hanno avuto sulla sua musica?

"Sono due realtà in grande cambiamento. Se New York è più internazionale e ha il fascino della East Coast, Chicago offre il calore cosmopolita del Midwest. Io sono cresciuto in quest’ultima città, nel South Side per la precisione, dove vivevano solo persone di colore: musicalmente c’è un ambiente più folkloristico, con tante influenze che arrivano dal blues. Così la mia musica è stata influenzata dalle persone che ho conosciuto e dalla realtà che ho visto. Specialmente dalla black music".

Si è mai esibito in Italia?

"Certamente, ma questa volta è diverso: resterò a Bologna per tre settimane dopo il concerto. Voglio conoscere il territorio, incontrando i musicisti e partecipando a workshop e incontri".

Quindi bolle in pentola qualcosa di speciale per lo show di domani?

"Le nostre performance sono sempre dettate dalla spontaneità. In realtà non so mai cosa succederà davvero. Con me c’è un nuovo bassista, quindi ci sarà da lavorare per entrare completamente in sintonia, come succede con chi mi affianca di solito. Ma sarà bello, perché dò sempre importanza alle capacità di chi suona assieme a me".

Progetti per il futuro, invece?

"Ho passato diversi anni senza registrare nuovi brani, a causa di alcune situazioni personali e per colpa della pandemia. Il mio obiettivo per il prossimo anno, dunque, è di incidere alcuni pezzi suonati dal vivo, una sorta di 'pacchetto' di musica spontanea. E non vedo l'ora".