Il secolo breve di Italo Calvino

Oggi alle 20,45, nel Chiostro di San Francesco, in piazza Carducci, l’associazione Culturale Italo Calvino in Terre d’Acqua proporrà un incontro in occasione del centenario della nascita del celebre scrittore. Il titolo è ‘Conversazione leggera su Italo Calvino’ e sarà a cura del professor Alessandro Castellari, docente di letteratura e scrittore. Introdurrà l’incontro Luca Mazzacurati, presidente dell’associazione Italo Calvino di Terre d’Acqua, mentre Maura Pagnoni, assessore comunale alla Scuola, porterà i saluti dell’amministrazione comunale. Castellari, condurrà una conversazione leggera, dedicata in particolare a tre parole - chiave tratte dalle ‘Lezioni americane’ di Calvino: leggerezza, esattezza, visibilità.