Il ’segno’ di Sixto Rodriguez in città Romeo: "Per lui nacque IWonder"

I bolognesi se lo ricordano ancora quel signore settantenne arrivato dall’America sul palco del tearo Manzoni, che avevano atteso per circa nove mesi con quell’aspettativa che non si prova neppure per Bob Dylan. Perché Sixto Rodriguez, morto a 81 anni l’8 agosto, ancor prima che come musicista (canzoni splendide, tra l’altro, che ancora ci si chiede come abbiano fatto a passare indifferenti nella discografia degli anni Settanta), venne conosciuto e amato come persona, per la sua storia pazzesca e incredibile di oblio e resurrezione artistica e umana, narrata dal regista Malik Bendjelloul, nel film documentario premio Oscar ’Searching for Sugarman’, che arrivò al Biografilm nel 2013, collezionando sedici proiezioni sold out. Un fatto mai accaduto prima, fomentato da un passa parola emozionato.

Un’edizione e un episodio che Andrea Romeo (nella foto con Sixto Rodriguez), allora direttore del festival del documentario, ricorda molto bene. Poi, il 21 marzo del 2014, finalmente l’artista arrivò in città. "Ho un ricordo molto bello di Sixto, perché era una persona molto dolce", racconta Romeo, attualmente alla guida di IWonder e dei Pop Up Cinema. E prosegue: "È stato un incontro molto importante per noi che facevamo il festival e che proprio per poter distribuire il film in Italia iniziammo a fare distribuzione: ’Searching for Sugar Man’ è stato il nostro primo titolo. Tra l’altro per il prossimo ottobre, a dieci anni di distanza, avevamo già da tempo immaginato una ri-uscita del film". Anche IWonder Pictures prende il nome proprio da una delle canzoni più belle del cantautore di Detroit che nel corso della sua vita ha praticamente fatto sempre l’operaio.

"Da questo film la nostra storia come festival è cambiata e la casa di distribuzione è nata – rammenta Andrea Romeo –. Non solo: il film ha cambiato il modo di fare il documentario contemporaneo, immaginando la narrazione con la sorpresa della riscoperta di questo artista ed emozionando lo spettatore come solo un film di finzione sa fare". Il film, che si può vedere sul canale streaming Iwonderfull.it e sul channel Iwonderfull di Prime, portò a galla la storia di Sixto Rodriguez che nel 1970 tentò la carriera di musicista senza fortuna, ma che in Sudafrica ottenne un successo incredibile, diventando colonna sonora della lotta all’Apartheid, anche se lui non ne seppe nulla fino al 1997, quando un suo fan e un giornalista musicale realizzano un sito web (The Great Hunt Rodriguez) proprio per cercare sue notizie. Arrivano i concerti, ma la fama mondiale fu tardiva e solo grazie all’uscita del film. Una fama che un po’ lo divertiva, è il ricordo di Andrea Romeo, e che un po’ lo travolse: la prima cosa a cui pensò, comunque, fu mettere a posto le figlie e i parenti. Un vero zucchero d’uomo, altro che uomo dello zucchero.

Benedetta Cucci