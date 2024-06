Il segretario Pd: "Il candidato entro l’estate"

"Siamo il primo partito in Emilia-Romagna e abbiamo vinto nelle città più popolose della Regione 17 Comuni su 20, 18 se Casalecchio, nel bolognese, ci premierà al ballottaggio". Il bilancio è di Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd, che fa la sintesi di Europee e Comunali con il segno delle vittoria. Risultati che premiano i dem che "qui ottengono il miglior risultato d’Italia", festeggia, ricordando le "tre grandi conferme" del centrosinistra a Cesena, Modena e Reggio Emilia, vinte "con percentuali larghissime". Niente da fare a Ferrara e Forlì, ma "lì erodiamo il consenso delle destre e a Forlì solo una manciata di voti ci ha negato il ballottaggio". Per il resto brinda alla "grande vittoria" di Sassuolo, prima del centrodestra, e per i ballottaggi di Copparo e Mirandola. Amarezza, invece, per la sconfitta di Molinella, nel bolognese.

Tosiani, però, guarda già avanti. Dai prossimi ballottaggi ("possiamo vincerli tutti") alle Regionali. Il mantra è andare al voto in fretta (tra ottobre e novembre) così da capitalizzare il successo ottenuto alle Europee e nei Comuni. "Il nostro candidato lo avremo entro agosto", dice il segretario dem, e "affronteremo la scelta con lo stesso afflato unitario con cui il Pd ha affrontato queste elezioni", lasciando intendere che la strada delle primarie non è la prima scelta, mentre spinge per un campo larghissimo. Infine, punge la destra "L’alluvione è stata la clava politica con cui ha provato a colpire la regione. La risposta più bella l’hanno data i cittadini dei comuni alluvionati, dal Ravennate all’Imolese...".

ros. carb.