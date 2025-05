Il senatore Casini: "Uno dei momenti più belli della mia vita"

"Ho pianto, abbracciando mio figlio. Ho ripensato a quando mi chiese ’Babbo, vedrai mai una vittoria del Bologna?’. Questa Coppa Italia è quasi come uno scudetto. Uno dei momenti più emozionanti della mia vita". Il senatore Pier Ferdinando Casini ha la voce vibrante. Il triplice fischio è arrivato da pochi minuti. Sta festeggiando dalla tribuna dell’Olimpico di Roma un trofeo atteso da 51 anni. Lo fa tra le lacrime e gli abbracci. Tra amici e politici, tra bolognesi e non. "Questo trofeo lo aspettavo da quando ero bambino. Penso subito a tutti quei bolognesi che ci hanno lasciati in questi anni. Da Sinisa Mihajlovic a Giuseppe Gazzoni Frascara, passando per Lucio Dalla. Tutti attendevano una vittoria così. Ringrazio di cuore Joey Saputo, ho abbracciato subito Claudio Fenucci". E poi via in campo con la squadra e con il leader Lorenzo De Silvestri.

Senatore Casini, si è fatta la storia. "Ho guardato la partita contro il Milan indossando la maglia celebrativa dalla serie B alla serie A di 10 anni fa. Segno di quanto sia cambiata la storia. Questo è uno dei momenti più importanti della mia vita. La squadra è stata grandiosa, un Bologna apoteotico".

Roma e l’Olimpico colorati di rossoblù, battendo il Milan e vincendo un trofeo dopo 51 anni. Un sogno impossibile solo qualche tempo fa. "I bolognesi sono i veri vincitori. Un popolo straordinario. Uno spettacolo vero, dallo stadio, da Roma, fino a Bologna e Piazza Maggiore. I milanisti sono subito usciti dallo stadio, anche i colleghi Matteo Salvini, Licia Ronzulli e Maurizio Lupi. Il Milan ha vinto tanto che ieri sera poteva anche perdere. Intorno a me la gente è scoppiata in lacrime. Ero con il senatore Marco Lombardo, Ernesto Carbone membro del Csm. E poi mio fratello, i figli, Gianfranco Fini. Una Bologna mania. Aspettavamo quel gol di Ndoye da 51 anni".

Che partita è stata? "Il Bologna l’ha dominata, Italiano l’ha letta perfettamente. Siamo sempre stati in pressing, con cambi giustissimi. E Skorupski è stato fantastico. Fortuna che Fenucci, negli anni, sul portiere non mi ha mai ascoltato...".

Se fosse arrivata la vittoria si era promesso qualcosa prima della gara? "Niente. Questa è una soddisfazione da godere con calma e serenità. Si possono fare cose importanti, seguendo il modello dell’Atalanta – in quel momento passa Giuseppe Signori –. Adesso andiamo in Europa League. Inizio un pellegrinaggio negli stadi d’Europa".