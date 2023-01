Il senatore Lisei "Extra costi del tram, la posizione di Lepore danneggia Bologna"

di Luca Orsi

"Lepore penalizza Bologna e i bolognesi". Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, bolla così la posizione del sindaco in merito agli extra costi del progetto tram – esplosi per il caro materie prime – stimati dai tecnici di Palazzo d’Accursio in circa 50 milioni di euro.

Il Governo ha chiesto al Comune di quantificare, entro il termine del 31 gennaio, l’entità esatta degli extra costi e di chiarire in che modo riuscirà a garantire la necessaria copertura. Se così non sarà, l’opera potrebbe essere a rischio.

"I soldi ci sono. I lavori partiranno comunque", ha assicurato il sindaco. Lanciando quello che è sembrato essere un guanto di sfida al Governo: "Se vuole realizzare davvero il Pnrr non può scherzare con Bologna. Qui nei prossimi cinque anni arriveranno circa 8,5 miliardi di investimenti di vario tipo. Roma tratti Bologna come ha fatto con le altre città. Prima di penalizzare la nostra città qualsiasi Governo dovrebbe pensarci due volte".

"Con il suo modo di fare – avverte ora Lisei – Lepore isola la città tanto verso il Governo che verso la Regione", che sta tentando una mediazione con Roma, ritenendo la tramvia "un’opera necessaria".

"Il sindaco ha una posizione politica tutta introflessa – commenta il senatore –. Guarda solo il suo ombelico e quello del Pd, senza visione politica".

Il sindaco non dovrebbe difendere un progetto in cui crede?

"Pensare che il Governo possa avere una pregiudiziale verso Bologna vuole dire essere afflitti da una mania di persecuzione infondata. Non ha senso. Anche perché il Governo, con i fondi del Pnrr, ha tante partite aperte con Bologna".

Che cosa imputate al sindaco?

"Lo invito a non confondere l’interesse suo e del Partito democratico con quello della città. Continuando con questo atteggiamento provocatorio, quasi di sfida, fa soltanto il male della città".

Lepore si dice convinto che, alla fine, il Governo avrà comunque voglia di collaborare. Sarà così?

"Ricordo al sindaco che proprio il Governo, appena insediato, si è dimostrato pronto a collaborare. È stato lui, con atteggiamento sprezzante, ad attaccare il Presidente del Consiglio e l’esecutivo. A dimostrazione del fatto che è incapace di fare il sindaco. Dovrebbe rappresentare la città, tutti, non fare il capo partito".

In che senso?

"Lepore pensa che l’amministrazione comunale sia un’articolazione del Partito democratico. Cosa che, naturalmente, non è".

Torniamo al punto: il Governo è pronto a lavorare con il Comune?

"Il Governo governa. L’unico a non averlo capito è Lepore. Se poi lui pensa che collaborare significhi che lui dà gli ordini e il Governo li esegue, meglio che si svegli. Non funziona così".

A che cosa si riferisce?

"Al fatto, per esempio, che il sindaco non ha inteso incontrare i capigruppo di opposizione in Comune e Città metropolitana per illustrare i principali progetti su cui chiede l’impegno delle varie forze politiche. Una dimostrazione del fatto che non ha né rispetto istituzionale, né voglia di collaborare. Ma solo di comandare".