Il sentiero delle Sassane torna a nuova vita

Nell’ambito della riscoperta dei vecchi sentieri, nel comune di Gaggio Montano è stato ripulito il terzo percorso che dal Santuario delle Sassane arriva fino a Rocca Pitigliana seguendo il corso del torrente Marano. Si tratta di una via utilizzata anche dalle forze alleate durante la seconda guerra mondiale e che poi è stata abbandonata quando dal punto di vista delle colture del sottobosco, come le castagne o le more di rovo, ha perso di interesse vista la sua scarsa produttività rispetto alle necessità del mercato. Resta il fatto che da questo nuovo cammino si vede un panorama molto suggestivo, potendo osservare quei "sassoni" che formano delle vere e proprie terrazze utilizzate da chi pratica il "free climbing". Si tratta di rocce di arenaria che sono state appositamente chiodate per questo tipo di disciplina e che rendono praticamente unica questa parete in tutto l’appennino. Inoltre è possibile anche collegarsi agli altri due sentieri facendo un percorso sul piano orizzontale attorno al santuario, come fecero le truppe alleate che utilizzarono le macerie dell’oratorio, che andò distrutto nel 1944.

La ripulitura è stata effettuata da personale volontario in collaborazione con la sezione Cai di Alto Reno Terme. L’iniziativa di riscoprire questi cammini nasce per volontà del vicesindaco gaggese Maurizio Malavolti. Le prime 33 vie tornate percorribili sono state raccolte in una cartina cartacea che distingueva bene la difficoltà del tracciato e la possibilità di percorrerlo in bicicletta, mentre una sua versione aggiornata è reperibile sul sito internet del comune di Gaggio Montano. Questa operazione ha avuto anche un impatto dal punto di vista turistico, richiamando parecchi appassionati nel periodo estivo.

Massimo Selleri