Il servizio Pedibus si allarga anche alle scuole Quaquarelli

Il Comune di San Giovanni in Persiceto sta valutando se attivare un nuovo percorso pedibus a servizio dei bambini iscritti alla scuola primaria Quaquarelli, con partenza da piazzale Bonvicini (parcheggio dietro la stazione ferroviaria). Il pedibus è un servizio gratuito che consente agli alunni di raggiungere la scuola a piedi, in compagnia di altri bambini, attraversando percorsi sicuri. L’amministrazione comunale sta valutando l’interesse delle famiglie all’attivazione di questo nuovo percorso con un apposito modulo da inviare all’indirizzo [email protected] oppure consegnarlo all’Urp del Comune negli orari di ricevimento al pubblico. Gli accompagnatori del pedibus devono farsi trovare al capolinea e alla scuola qualche minuto prima della partenza. Il pedibus funziona come un normale autobus e quindi deve rispettare gli orari di partenza e quelli di passaggio alle fermate. Prima della partenza i due volontari accompagnatori devono concordare chi fa da autista in testa e chi da controllore in coda. Al fine di tenere più compatto possibile il pedibus è necessario che il volontario autista moduli la velocità in modo da rallentare quando la fila si allunga e si sfalda. Il volontario autista deve trovarsi sempre alla testa del pedibus in prossimità dei passaggi pedonali, dare il via al passaggio stesso ed essere in grado di controllare eventuali auto che si avvicinano. Il volontario di controllo ha il compito, tra l’altro, di compilare il registro delle presenze e di controllare da dietro i bambini e nel caso intervenire. Per informazioni sui percorsi pedibus già attivi per raggiungere a piedi le scuole primarie si può consultare sul sito del Comune la pagina dedicata al progetto pedibus.

p. l. t.