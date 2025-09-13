Il settembre d’oro della Romagna: "Eventi sportivi trainano il turismo"

È un settembre d’oro quello che accompagna la Riviera verso la fine dell’estate. Un mese trainato da piccoli e grandi eventi sportivi che, in questi ultimi scampoli di sole, continuano ad attirare turisti e visitatori lungo il territorio.

Roberta Frisoni, assessora regionale allo sport e al turismo, qual è la strategia per raggiungere questo risultato?

"Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro portato avanti nel tempo. Un impegno su cui la Regione, gli enti locali e gli operatori hanno investito con convinzione per valorizzare le opportunità offerte dallo sport e rendere la Riviera sempre più attrattiva, non solo durante la stagione prettamente estiva".

Quali segnali arrivano da questi primi appuntamenti sportivi?

"A fine agosto, l’Internazionale di Beach Tennis che si è tenuto a Cervia ha contato oltre 140 coppie da più di venti paesi, mentre Cesenatico ha ospitato nella prima settimana di settembre i Mondiali di Beach Tennis con oltre mille atleti, in rappresentanza di ventiquattro differenti nazioni. Oltre alle presenze, queste occasioni ci consentono di ottenere una maggiore visibilità anche a livello internazionale".

Quali altri eventi stanno cavalcando l’onda del successo? "In queste prime settimane stiamo registrando un’impennata di presenze, soprattutto straniere, lungo tutto il filone del cicloturismo. A Misano, l’Italian Bike Festival ha registrato oltre 63mila presenze, mille arrivi in bicicletta e più di 25mila test ride, raggiungendo l’apice del suo successo in vista di un’ulteriore crescita nei prossimi anni. A questo si affianca poi una più ampia offerta legata al cicloturismo, già ben consolidata sul nostro territorio".

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il Gran premio di MotoGp di San Marino e Riviera di Rimini. Quali sono le previsioni?

"La prospettiva è replicare gli ottimi risultati dello scorso anno, quando si contarono oltre 163mila spettatori e un indotto economico di 98 milioni di euro, con 212mila presenze turistiche. Ma un ruolo importante viene svolto anche dalle iniziative collaterali, come abbiamo potuto notare in questi giorni, che continuano ad attirare pubblico prima e dopo gli eventi clou".

Il calendario non finisce qui.

"No. Si continuerà a Cervia con Ironman 2025, evento per cui sono attesti seimila atleti, ma anche a Cattolica con Dominate the Water, solo per citarne alcuni. Un calendario già ricco, ulteriormente valorizzato da numerose iniziative locali promosse da operatori, stabilimenti balneari e associazioni che contribuiscono ad aumentare l’offerta complessiva del territorio".

La fitta presenza di eventi in settembre in Riviera riuscirà a bilanciare una stagione estiva sottotono?

"Giugno ha registrato una partenza straordinaria e agosto è stato in linea con le aspettative. Non è successo lo stesso in luglio, per una serie di fattori che spaziano dal maltempo fino alla riduzione del potere d’acquisto. Sotto questo punto di vista, gli eventi sportivi risultano essere strumenti efficaci per garantire un’offerta diversificata".

In che modo lo sviluppo dell’impiantistica sportiva si inserisce nella strategia turistica regionale?

"La Sport Valley è nata per diventare il più grande territorio capace di attrarre eventi sportivi in Italia. Riqualificare un impianto sportivo significa anche valorizzare il territorio in chiave turistica: una logica su cui abbiamo sempre investito e che viene estesa anche sulle aree montane del nostro territorio. Anche per questo, infatti, continuiamo a ragionare su come poter accompagnare l’ammodernamento di alcuni impianti nei comuni dell’Appennino con risorse destinati agli investimenti nel settore turistico".