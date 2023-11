’Il signor G’ torna a parlare agli studenti

Cosa direbbe oggi Gaber? Paolo Dal Bon, che è stato per 20 anni e per 1.523 repliche organizzatore delle tournée del Signor G. e che oggi ricopre la carica di presidente della Fondazione a lui intitolata, non ha dubbi: "La risposta sta nei suoi undici spettacoli di Teatro-Canzone. È lì che si comprende la straordinaria capacità di Giorgio di leggere il presente. Il Teatro Canzone non era un’invenzione ma esprimeva l’urgenza di inventare un nuovo linguaggio". La figura di Gaber, a vent’anni dalla morte, è tornata prepotentemente d’attualità, anche per merito del film di Riccardo Milani ‘Io, noi e Gaber’ che sta conseguendo lusinghieri consensi. Non solo. Di recente la Fondazione ha deciso di promuovere una serie di incontri fatti di letture, filmati e riflessioni nelle università proprio per avviare con i ragazzi un ragionamento sul pensiero di uno degli uomini di cultura più intriganti del secondo ‘900.

L’iniziativa fa tappa oggi alle 15 al DamsLab di piazzetta Pasolini: con i rappresentanti della Fondazione Dal Bon e Lorenzo Luporini (nipote di Sandro, il coautore dei testi di Gaber) intervengono il direttore del Dipartimento Giacomo Manzoli e i docenti Matteo Paoletti e Anna Scalfaro. Nel corso dell’appuntamento sono previste performance di tre artisti segnalati da Fonoprint: Valentina Gerometta, Laurino, Lyl. Inutile ricordare quanto questo artista sia fortemente legato a Bologna: debuttò al Duse nel 1971 con il famoso spettacolo ‘Il signor G.’, primo nucleo appunto di un Teatro-Canzone, e con il pubblico bolognese ebbe un rapporto lungo e passionale. Ma anche tormentato per via delle contestazioni che da più parti gli piovvero. Non era facile raccontare la situazione politica, la ferocia esistenziale, le contraddizioni sociali, le ingiustizie di classe. E lui lo fece. Quella maschera di rabbia, sudore, sdegno e compassione, che offriva con generosità durante i suoi monologhi e le sue canzoni, resta indelebile nella memoria di chi lo vide. Dal Bon, come vi conosceste? "Iniziai a lavorare con lui nell’84 per ‘Io se fossi Gaber’. Aveva già realizzato spettacoli importanti come ‘Libertà obbligatoria’, forse il suo migliore, e ‘Polli d’allevamento’. In questo allestimento però ricominciava a recitare da solo dopo due anni passati in tournée con Mariangela Melato. Era un momento importante perché, per la prima volta, Giorgio aveva deciso di esibirsi in teatro con una band".

Negli ultimi anni molti artisti, da Luca e Paolo a Gioiele Dix fino a Neri Marcoré, hanno riletto i vecchi spettacoli. Che ne pensa?

"È la dimostrazione del fatto che Giorgio è diventato un classico capace di lasciare un segno importante nella cultura del paese. Sono spettacoli di qualità, intelligenti e rispettosi del repertorio che si interrogano su chi fosse in realtà Gaber. Se mi si chiede se esiste un suo erede rispondo no. Lui come De Gregori o Battisti è unico e irripetibile".

Perché veniva definito ‘Adorno del Giambellino’?

"Perché era colto e popolare al tempo stesso. Giorgio, come Jannacci, piaceva agli intellettuali e entrava nel cuore della gente. Aveva un bisogno di creare una relazione con la gente: a fine serata c’erano file lunghissime davanti al suo camerino e lui ascoltava tutti. Una volta riconobbe uno spettatore che aveva conosciuto tre anni prima e gli chiese se la figlia si fosse laureata. Quello rimase esterrefatto".