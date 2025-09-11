Il signore degli anelli ’riapre’ il PalaMarani

Una giornata eccezionale, quella di domani per il territorio di Budrio, dove ci sarà il taglio del nastro del nuovo PalaMarani. L’inaugurazione dello spazio, tutto rinnovato, sarà alle 9.30 e al fianco dell’amministrazione comunale ci sarà il grande campione olimpico di Atlanta, nonché vincitore della scorsa edizione di Pechino Express, Jury Chechi, il signore degli anelli che per un decennio ha dominato la specialità.

Nel contempo, durante la mattinata, saranno premiate tutte le associazioni sportive budriesi presenti con i settori giovanili. Ma che lavori erano stati fatti, nello specifico, al PalaMarani? L’impianto, fortemente danneggiato dall’alluvione del 2024, si presenta oggi con un parquet del campo centrale nuovo e all’avanguardia. A rendere possibile il ripristino è stata la generosa donazione di Reale Foundation, che ha permesso di avviare i lavori di sostituzione del parquet lo scorso febbraio. Intervento tempestivo, mirato a restituire alla città uno dei suoi spazi più significativi per lo sport, l’aggregazione e la socialità.

Il PalaMarani è una struttura che ha segnato la storia recente di Budrio. Costruito negli anni Ottanta e intitolato a Carlo Marani, figura di riferimento per lo sport budriese, ha rappresentato per decenni il cuore pulsante dell’attività sportiva del territorio. Qui sono cresciute generazioni di atleti e atlete, tra pallacanestro, pallavolo, ginnastica e numerose altre discipline. Un luogo che ha sempre unito passione sportiva, educazione e spirito di comunità.

"Il PalaMarani è molto più di una palestra: è un punto di riferimento per centinaia di giovani, famiglie e associazioni del territorio – ha dichiarato la sindaca Debora Badiali –. Grazie a Reale Foundation e alla sinergia tra pubblico e privato, possiamo restituire alla comunità un luogo che rappresenta identità, coesione e futuro".

L’alluvione dello scorso autunno aveva reso inagibile la struttura, danneggiando pesantemente il fondo in legno della palestra. L’intervento di Reale Foundation si è inserito in un più ampio impegno per la ricostruzione post-evento, che aveva visto assegnare al Comune anche 500mila euro, raccolti dai sindacati e messi a disposizione dei territori più colpiti durante lo scorso ottobre. I lavori presso le strutture sportive, effettuati in via prioritaria, sono stati un segnale forte della volontà di riprendere a pieno regime le attività, soprattutto quelle dei settori giovanili che vedono coinvolte migliaia di ragazze e ragazzi. Un esempio riuscito di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati.

Zoe Pederzini