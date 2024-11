Il signore del caffè pensa al futuro: "Avanti con QuattroR, conti ok"

Polemiche archiviate, ora è il momento di pensare al futuro e a consolidare la ripresa: Massimo Zanetti, presidente del Massimo Zanetti Beverage Group e patron della Virtus pallacanestro, mette la parola fine alle tensioni che hanno accompagnato il gruppo con sede a Villorba e i suoi vertici, in particolar modo il rapporto tra l’ad Pierluigi Tosato e suo figlio Matteo Zanetti (ex ad di Segafredo Coffe System ed ex dirigente). "Mi dispiace che ci sia stato tutto questo chiacchiericcio e tutta questa attenzione per screzi di poco conto – dice Zanetti – , per una baruffa di livello locale, limitata a Treviso, che rischia solo di mettere in cattiva luce un gruppo presente ovunque nel mondo, Segafredo e tutte le altre aziende".

Dottor Zanetti, in una nota di qualche giorno fa ha voluto specificare competenze e incarichi dentro il Gruppo, che l’uscita di suo figlio Matteo dal cda di Segafredo Coffee System era già stata concordata ad aprile e che eventuali dissidi tra lui e l’ad Tosato sono di "natura esclusivamente personale". Dunque il percorso intrapreso qualche mese fa con QuattroR prosegue?

"Assolutamente, con il fondo non c’è nessun problema. Anche perché poi se ci sono problemi a un certo punto il cda può cambiare gli amministratori... E poi il Gruppo sta andando bene, nonostante le tensioni dovute all’incredibile aumento del costo del caffè: i conti migliorano, i processi di ristrutturazione delle varie aziende in giro per il mondo (60; ndr) proseguono e pure il processo per modernizzare la gestione. Se il 2024 è stato un anno di sacrifici, specialmente per il personale, il 2025 dovrebbe essere un anno molto più tranquillo e molto più bello".

Insomma, rifarebbe la scelta di fare entrare nel gruppo il fondo QuattroR.

"Sì, la rifarei. Anche perché alla mia età (Zanetti compirà 77 anni il prossimo febbraio; ndr) dovevo anche tirar su il piede dall’acceleratore. Con il Covid abbiamo avuto tre anni difficilissimi, l’indebitamento era un po’ cresciuto e le banche volevano un po’ più di tranquillità, perciò mi è sembrato giusto fare entrare forze fresche".

L’orizzonte temporale del fondo è confermato?

"Sì, resterà nel capitale tre o quattro anni. Insomma, quello che servirà".

E poi ci sarà la nuova quotazione in Borsa.

"Sì, torneremo in Borsa. Vedremo dove e vedremo se a quel punto la mia famiglia vorrà mantenere il 50% o uscire dal capitale. Decideranno i miei eredi".

Da qui a quel momento come rafforzerete il gruppo?

"A livello industriale penso che faremo delle acquisizioni, perché oggi non si può più essere piccoli come un tempo, visto che i nostri concorrenti sono aziende delle dimensioni di Nestlè. Ci concentreremo nelle aree dove siamo già presenti ma dove dobbiamo migliorare, oppure, se ci sarà l’occasione, arrivando anche in nuovi mercati. Poi proseguiranno gli investimenti nelle linee produttive e nelle nuove tipologie di prodotto, a partire dalle capsule".