Il ’signore della chitarra’ Bill Frisell in Trio questa sera al Duse

La storia del jazz è stata sempre accompagnata da drastiche trasformazioni di materiali disparati, manipolate da personalità spigolose, soprattutto chitarristi e tenoristi. Basti pensare alle partnership fra Jim Hall e Sonny Rollins, Kurt Rosenwinkel e Mark Turner, Joe Lovano e Bill Frisell. Protagonista, quest’ultimo, di frammenti di ascolto in cui gli spazi solistici agganciano una dimensione estetica di ampio respiro.

Come avviene appunto stasera sul palco del Teatro Duse (ore 21.15) per il concerto del Bill Frisell Trio griffato Bologna Jazz Festival, grazie al supporto reciproco tra il leader con Thomas Morgan al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria. Musicisti la cui dialettica con la tradizione e l’approccio generale sceglie formule particolari, sposta accenti, coinvolge nuove possibilità.

Accade così che l’interplay si evolva a ondate di trasformazione, fino a tornare, incontaminato nei valori, a una radice comune. Il che consente al trio di misurarsi con il repertorio originale del leader per grooves che non lasciano scampo, standard folk e popular. Un appuntamento che celebra l’artista di Baltimora con il rituale di un breve ’opening act’ degli Unscientific Italians in ’Play the Music of Bill Frisell’. Organico di undici elementi per la direzione di Alfonso Santimone (anche al pianoforte) che gioca su inauditi accostamenti timbrici e su geometrie variabili che vanno dal solo al grande ensemble e che da quindici anni rielaborano in maniera creativa le musiche di Frisell.

Una via per espandere i confini del jazz oltre gli stilemi legati al passato un po’ triti, cercando sonorità nuove, inedite ricerche timbriche, nonché dialoghi con altri linguaggi musicali. Operazione nata un decennio fa di rimodulazione delle musiche di Frisell, uno dei ’guitar heroes’ del jazz dagli anni Ottanta a oggi. Il ’predestinato’ che Pat Metheny raccomandò all’Ecm, permettendogli tessiture da leader ed esibizioni da chitarrista stanziale con Paul Motian e Jan Garbarek. Preludio alla svolta postmoderna della musica improvvisata per la Nonesuch Records. Avanguardista a tutti gli effetti, geniale nel sonorizzare i film di Buster Keaton, Frisell non eluse ammiccamenti rockeggianti con Ginger Baker, Marianne Faithfull ed Elvis Costello. Regalandoci in dirittura d’arrivo una ’madeleine’ di fascino stordente, tra scorribande nel postmodernismo e nel primitivismo, speziata di country e bluegrass, declinata con gli accenti dell’improvvisazione jazzistica.