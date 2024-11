Il ’silenzio del tempo’ nel Parco dei Gessi

Torna "il silenzio del tempo": la musica del mondo arriva al Parco dei Gessi. Dopo il rinvio a causa dell’alluvione, sono riprogrammati da domani al 15 dicembre i concerti tra Ozzano, San Lazzaro di Savena e Pianoro. La rassegna musicale si pone l’obiettivo di valorizzare i luoghi e la promozione della cultura ecologica, è a cura del musicista Carlo Maver e si svolge all’interno del Parco dei Gessi Bolognesi. Si tratta di cinque concerti che da domani si alterneranno tra i territori dell’area protetta. La rassegna è stata inserita nel progetto "I Gessi Raccontano - Storie di natura e cultura a due passi dalle mura di Bologna" che vede coinvolti i Comuni di San Lazzaro, Ozzano, Pianoro e Monghidoro e l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale. Si inizia domani alle 17 alla Sala dell’accoglienza in via Monte delle Formiche 24 a Pianoro con il concerto di Nadir Trio, la formazione che porta avanti una propria ricerca musicale, creando un ponte sonoro tra il mondo del Vicino e Medio Oriente e quello del Jazz.

Domenica, invece, all’agriturismo Dulcamara di via Tolara di Sopra ad Ozzano, con inizio alle 17, spazio alle note e alla musica di Andrea Grillini, Joe Pisto e Carlo Maver, mentre sabato 14 dicembre alle 15.30 negli spazi della Chiesa di Santa Cecilia della Croara a San Lazzaro, si potrà ascoltare il "Viaggio interiore con il suono mistico del ney" ovvero il flauto turco suonato da uno dei massimi maestri dello strumento, Aziz Senol Filiz, solista dell’orchestra nazionale turca. Alle 19 presso la Chiesa Parrocchiale di San Lazzaro, andrà invece in scena "Incontri" di Michel Godard, uno dei pochissimi solisti di serpentone che duetterà con il musicista bolognese Carlo Maver, fra suoni ed echi del tempo. Chiude la rassegna domenica 15 dicembre alle 11 presso il Museo della Preistoria "Luigi Donini" di via Canova, "Armonie dal Mondo", lo spettacolo musicale di Gianni Placido e del suo progetto musicale di world ed etnica contemporanea "Ab Origine". Placido suonerà dal vivo vari strumenti etnici dai 5 continenti, tra i quali lamellofoni, flauti ed altri fiati atipici etnici o moderni.

z. p.