Il simpatico reporter festeggia 25 anni

Geronimo Stilton, topo giornalista, è diventato grande: nato da un’idea di Elisabetta Dami, compie 25 anni, tutti passati in compagnia di Piemme, che ha raccontato a milioni di lettori le sue avventure, appassionanti e istruttive. Tradotto in 52 lingue, vende oltre 187 milioni di copie (come dire che in Italia si vende una copia al... minuto!). Presente alla Bologna Children’s Book Fair, festeggia il prossimo 3 aprile, giovedì, alle 11, all’Illustrator Cafè della Fiera con l’evento ’Buon Compleanno Geronimo!’. Elisabetta Dami sarà in dialogo con Enrico Racca e Pierdomenico Baccalario. Ma Geronimo e Tea saranno presenti tutti i giorni in fiera.