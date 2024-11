Il sindacato di polizia Sap attacca: "Caldaia ancora ko, agenti al freddo"

L’arrivo del primo freddo porta con sé, come ormai odiosa tradizione, il malfunzionamento all’impianto di riscaldamento del commissariato. Gli agenti sono di nuovo al freddo. E così il Sindacato autonomo di polizia (Sap), nella persona del suo presidente provinciale, Tonino Guglielmi, ha scritto al questore di Bologna per sollecitare un "rapido intervento". Nel frattempo, in via Mazzini è scattato lo stato di agitazione.

"Quest’anno eravamo fiduciosi e pensavamo proprio di non dover nuovamente denunciare le inefficienze dell’amministrazione, ma ahinoi ci sbagliavamo – allarga le braccia Guglielmi –. Come purtroppo accade negli ultimi 15 anni, ci tocca nuovamente segnalare un grave disservizio nella caserma Taddeo della Volpe, sede del commissariato e del distaccamento di polizia stradale". Nella lettera, Guglielmi ricostruisce quanto accaduto nell’ultimo mese: "Già dal 3 ottobre abbiamo sollecitato una verifica dell’impianto prima della sua accensione. Ci era stato detto che era tutto in ordine e che quest’anno non ci sarebbero stati problemi per le colleghe e i colleghi in servizio negli uffici e negli alloggi. Eravamo entusiasti di questa novità, ma alla prima vera accensione tutto è andato in blocco".

E lì sono iniziati i problemi per i circa 60 poliziotti che lavorano in via Mazzini. "La serietà che ci contraddistingue ci ha spinto a non entrare subito a gamba tesa e a trovare una soluzione stimolando i vertici locali affinché si intervenisse in modo serio e risolutivo – prosegue Guglielmi –. I giorni sono passati inesorabili e le temperature notturne sono divenute sempre più basse. Gli uffici a fatica arrivano in mattinata a toccare i 18 gradi e gli alloggi che a tale temperatura nemmeno si avvicinano".

A oggi le caldaie sono danneggiate, i termosifoni di conseguenza sono spenti, e ai poliziotti sono stati fornite in extremis termosifoni elettrici che rischiano comunque di far saltare l’impianto per sovraccarico.

"Siamo stanchi di essere presi in giro – conclude Guglielmi –. Stiamo stanchi di continui interventi tecnici palliativi che durano solo qualche ora. Siamo stanchi di vedere migliaia di euro dei contribuenti spesi senza un vero e proprio indirizzo volto a sanare il problema".

Enrico Agnessi