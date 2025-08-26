Il sindacato Flc-Cgil: "Anno scolastico al via, ma mancano segretari e tecnici Ata"

In via Castagnoli, il personale sta facendo le notti per arrivare a far partire l’anno scolastico 2025-2026 in modo regolare. Nell’attesa che l’Ufficio scolastico regionale autorizzi l’organico in più del personale Ata (segreterie e tecnici) sulla base delle richieste arrivate dal Provveditorato, l’Flc Cgil provinciale punta il dito su via Castagnoli perché ‘silente’ sulle convocazioni per le supplenze degli Ata e chiede un incontro urgente al Provveditorato per avere un cronoprogramma.

L’anno scorso i posti in più, autorizzati dall’Ufficio scolastico regionale, sono stati 291 (2.266 in Emilia Romagna). L’Flc Cgil lancia, dunque, l’allarme, affermando che "il primo settembre (inizio burocratico del 2025-206, ndr) saranno diversi gli istituti che si ritroveranno senza personale e che avranno problemi a garantire la normale attività amministrativa contemporaneamente alla presa di servizio del personale reclutato per il nuovo anno scolastico".

Se non "accelerano le operazioni, coloro che hanno un contratto con scadenza 31 agosto perderanno la continuità del servizio con ripercussioni sul Tfr e sulla maturazione dell’anzianità di servizio". I numeri, ancorché in fieri, sono importanti: ad esempio, all’Iis Belluzzi Fioravanti mancano 15 collaboratori scolastici su 22, mentre all’Istituto comprensivo 4 sono 11 su 14 quelli da nominare. Come assistenti amministrativi, all’Istituto comprensivo 5, ci sono 4 posti su 6 ancora scoperti.

"Riscontriamo che in molte regioni – conclude Il segretario provinciale Flc Cgil Gabriele Caforio – l’organico di fatto del personale Ata è stato già autorizzato e in alcune di queste le convocazioni sono state già calendarizzate entro la fine di agosto".

f.g.s.